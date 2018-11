KOERS KORT. Valverde start in Dwars door Vlaanderen, krijgt hij gezelschap van Van der Poel? Redactie

26 november 2018

Alejandro Valverde rijdt ook in 2019 mee in Dwars door Vlaanderen, zo raakte zopas bekend. Aanvankelijk kondigde de Spaanse wereldkampioen aan dat hij op 7 april de Ronde van Vlaanderen zou meerijden, maar hij zal de woensdag voordien dus ook al aan de start verschijnen in Roeselare.

Verder start ook Mathieu van der Poel mogelijk Dwars door Vlaanderen. De organisatie wacht nog even af met het toekennen van de wildcards, maar volgens organisator Wouter Vandenhaute “zijn de contacten goed.”