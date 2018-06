KOERS KORT: Valverde slaat toe in Route d'Occitanie, Roglic etaleert vorm in eigen land DMM

Roglic doet gooi naar eindzege in Slovenië

Primoz Roglic heeft de macht gegrepen in de Ronde van zijn eigen land. De Sloveen van LottoNL-Jumbo haalde in de voorlaatste rit uit op bergachtig terrein en fietste zo Rigoberto Uran uit de leiderstrui.

De Italiaan Fausta Masnada bleek de sterkste van de vroege vluchters, maar ook hij werd op de laatste klim overvleugeld toen Roglic zijn duivels ontbond. De voormalige schansspringer schudde bergop de ene aanval na de andere uit zijn kuiten tot hij helemaal alleen viel. De klimmer-tijdrijder haalde het uiteindelijk met een dikke halve minuut voorsprong op zijn landgenoot Matej Mohoric. Rafal Majka, Tadej Pogacar en Uran, die zo naast de bonificatieseconden pakte.

De Ronde van Slovenië eindigt zondag met een individuele tijdrit over 21,5 kilometer. Uran eindige in dezelfde tijd, maar lijkt het met enkel nog een tijdrit op het programma te kunnen schudden voor de eindzege. In de stand heeft Roglic nu 32 seconden voor op Uran en 42 tellen op Majka. Als Roglic morgen standhoudt, dan wint de Sloveen na de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Romandië dus ook de Ronde van Slovenië.

Valverde klimt het best in Route d'Occitanie

Geen Ronde van Zwitserland of Dauphiné voor Alejandro Valverde. De Spaanse rot van Movistar bereidt zich in de Route d'Occitanie - vroeger Tour du Sud - voor op de Ronde van Frankrijk en na de zege van ploegmaat Quintana in Zwitserland heeft ook Valverde op de deur geklopt.

De Murciaan won de derde rit naar Les Monts d'Olmes na een raid bergop voor landgenoot Navarro en Sky-renner Elissonde. Valverde pakt met zijn ritzege ook de leiderstrui. Morgen volgt er nog één laatste afsluitende bergrit.

