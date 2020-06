KOERS KORT. Valverde rijdt Tour en Vuelta - Team Sunweb haalt 17-jarig Duits talent binnen Redactie

03 juni 2020

Valverde rijdt Tour en Vuelta

Alejandro Valverde kiest op de hertekende wielerkalender voor de Tour de France (29-augustus-20 september) en de Vuelta a Espana (20 oktober-8 november). Dat maakte zijn team Movistar bekend. In beide wedstrijden krijgt de onverslijtbare Spanjaard, in april 40 geworden, met de 25-jarige Enric Mas nog een tweede kopman naast zich. In de Giro d’Italia (3-25 oktober) rekent Movistar op de 26-jarige Marc Soler.

De drie kopmannen gaan zich voorbereiden in de Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus) en het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus), waarna Soler ook nog de Tirreno-Adriatico (7-14 september) rijdt.

Voor Valverde wordt het de dertiende Tour en de veertiende Vuelta. De ronde van zijn land won hij in 2009 en vorig jaar stond hij een derde keer als tweede op het podium. In de Tour haalde hij één keer de top drie: derde in 2015. Vorig jaar werd hij negende.

“Het wordt een bijzonder seizoen en ik kijk er erg naar uit”, vertelde de wereldkampioen van 2018. “Ik voel me weer zo opgewonden als een dertigjarige. De koude in het najaar baart me het meeste zorgen, maar het zal voor iedereen hetzelfde zijn.”

Ook Mas is “heel gemotiveerd”. “Het is een unieke kans om deze wedstrijd naast Alejandro te kunnen rijden. Hij staat er altijd, faalt nooit. Ik zal veel van hem leren.”

Duits wielertalent Brenner naar Sunweb

Wielerploeg Sunweb heeft de pas 17-jarige wielrenner Marco Brenner voor vier jaar vastgelegd. Brenner werd het afgelopen jaar Duits juniorenkampioen op de weg en in het tijdrijden. Hij maakt vanaf volgend jaar deel uit van de van origine Nederlandse ploeg.

Brenner viel in 2019 op met twintig overwinningen waaronder de hoog aangeschreven Oberösterreich Juniorenrundfahrt. Op het WK eindigde hij als derde op de individuele tijdrit voor junioren. Ook is hij in zijn categorie Duits kampioen veldrijden.

“Marco heeft eerder tijdens onze testdagen enorme indruk gemaakt en bevestigde dat het afgelopen seizoen”, zegt Rudi Kemna, hoofdcoach van Sunweb. “We zien in hem een van de grootste talenten in het peloton. We willen hem een uitgebalanceerd programma bieden om verder te groeien.”

