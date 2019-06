Koers Kort. Valverde kroont zich tot Spaans kampioen - Preben Van Hecke kondigt afscheid aan Wielerredactie

30 juni 2019

15u19

Bron: Eigen berichtgeving 12

Alejandro kroont zich tot Spaans kampioen

Alejandro Valverde (Movistar) heeft in zijn thuisstad Murcia het Spaanse kampioenschap gewonnen. Voor de 39-jarige wereldkampioen is het zijn derde nationale titel uit zijn rijkgevulde carrière. Valverde haalde het voor Luis León Sánchez (Astana) en Jésus Herrada (Cofidis). Hij bedankt daarmee zijn ploeg voor het vertrouwen, Valverde bereikte afgelopen week een overeenstemming over een nieuw contract bij Movistar. Hij blijft nog twee jaar koersen voor de Spaanse ploeg en krijgt daarna een andere functie.

ALEJANDRO VALVERDE ES CAMPEÓN DE ESPAÑA. Tercer título absoluto en línea para la #BalaArcoíris, que batió en el sprint de #CEMurcia19 a Luis León Sánchez. 🇪🇸🌈👏 pic.twitter.com/tvungdAi6Y Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Ben Swift juicht in Brits kampioenschap

Ben Swift (31) heeft zijn neef Connor Swift opgevolgd als Brits kampioen. De rappe man van Ineos haalde het voor zijn ploegmaat Ian Stannard, het brons was voor John Archibald (Ribble Pro Cycling).

What a ride from @swiftybswift to claim his first #NationalRoadChamps. Richly deserved! He leads home a @TeamINEOS 1-2 from @IStannard. A great show of teamwork today in Norfolk 🇬🇧 pic.twitter.com/9FjdTnFuBS Team INEOS(@ TeamINEOS) link

Alexey Lutsenko volgt zichzelf op als Kazachs kampioen

Alexey Lutsenko (26) heeft zijn Kazachse titel verlengd. De renner van Astana haalde het na een solo. Zijn ploegmaat Dmitriy Gruzdev werd tweede. Eerder deze week werd Lutsenko ook nationaal kampioen tijdrijden.

Our @AlexeyLutsenko3 defends his white Kazakhstan national champion jersey winning 162 km-long road race! Another #AstanaProTeam rider Dmitriy Gruzdev was second! Congratulations, guys! Great job! pic.twitter.com/wZ2Hmkg3d0 Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Thomas Voeckler nieuwe Franse bondscoach

Ex-wielrenner Thomas Voeckler is aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Franse mannenploeg. Hij volgt Cyrille Guimard op. De excentrieke Voeckler is intussen bijna twee jaar gestopt als profrenner.

La Fédération Française de Cyclisme a nommé Thomas Voeckler en tant que Manager de l'Équipe de France Route Hommes Élite Professionnels 🇫🇷 pic.twitter.com/RGNh2DzsSc FFC(@ FFCyclisme) link

Ex-Belgisch kampioen Preben Van Hecke kondigt afscheid aan

Preben Van Hecke zet eind dit seizoen een punt achter zijn carrière. Dat maakte de 36-jarige renner van Sport Vlaanderen - Baloise zelf bekend via sociale media. Van Hecke is al 16 jaar actief in het profpeloton, zijn mooiste overwinning was de Belgische titel van 2015 in Tervuren.

“Na een carrière van 16 jaar is de tijd gekomen om te stoppen met ‘professioneel’ wielrennen. In oktober hang ik de fiets aan de haak”, zegt Van Hecke. “Begin 2004 kon ik van mijn hobby mijn beroep maken en de seizoenen vlogen voorbij. Al die jaren kon ik op hoog niveau mijn sport beoefenen. Het was een schitterende tijd met als hoogtepunt de Belgische titel op de weg in Tervuren 2015. Heel veel dank aan iedereen die een rol speelde in mijn wielerloopbaan!”

Van Hecke zette zijn eerste stappen in het wielrennen bij de opleidingsploeg van Quick.Step-Davitamon-Latexco. In 2004 werd hij prof bij Relax-Bodysol, een jaar later trok de aanvalslustige renner naar de Lotto-ploeg. In 2008 kwam Van Hecke bij Topsport-Vlaanderen terecht, waar hij niet meer zou vertrekken. Het Belgisch kampioenschap van 2015 is nog steeds de belangrijkste overwinning uit zijn carrière. Verder staan ook een rit in de Ster Elektrotoer, de Schaal Sels, de Omloop van het Waasland en de Antwerpse Havenpijl op zijn palmares.

Na een carrière van 16 jaar is de tijd gekomen om te stoppen met professioneel wielrennen. In oktober hang ik de fiets aan de haak. Dank aan iedereen die een rol speelde in mijn wielerloopbaan - Preben Van Hecke (meer: https://t.co/hNqz9gMSjw) foto: @GettyImages pic.twitter.com/nlQUAXn8vV SportVl - Baloise(@ TeamSVB) link