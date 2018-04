Koers kort: Valverde: "Heb een versnelling bergop die ik als geen ander beheers" Redactie

17 april 2018

11u53

Bron: Belga 0

Valverde: "Niemand laten ontsnappen en dan op Muur toeslaan"

Alejandro Valverde heeft al vijf overwinningen op zak in de Waalse Pijl. Ook morgen is de 37-jarige veteraan andermaal topfavoriet. "Als ik de kop heb op 200 à 250 meter van de finish, dan wordt het moeilijk voor de anderen om me te verslaan."

In 2006 won Valverde de Waalse Pijl. Daarna duurde het tot 2013 vooraleer hij opnieuw mocht juichen, maar sindsdien won hij wel vier keer op rij. "Luik en de Waalse Pijl zijn gewoon wedstrijden die me goed liggen", laat hij optekenen in een persbericht. "Op een veeleisend parcours met veel bochten kom ik altijd goed voor de dag. Het is natuurlijk ook zwaar voor mij, maar na zo'n koers wordt de finale gemakkelijker. Mijn rivalen hebben immers ook afgezien en dan moet ik een minder grote inspanning leveren om me te positioneren in het slot."

En daar draait het om in de Waalse Pijl, positie kiezen en dan ook uitstekend timen wanneer je je versnelling plaatst. "Mijn team en ik proberen ervoor te zorgen dat niemand ontsnapt op het eind en dan is het aan mij. Ik bekijk de afstand tot de finish en dan sla ik toe. Als ik op kop rijd met nog 200 à 250 meter te gaan, dan wordt het moeilijk voor de anderen om me te verslaan. Het is een versnelling bergop die ik intussen als geen ander beheers. Dat is mijn grote troef, mijn voordeel ten opzichte van de concurrenten."

Kwiatkowski: “Vroeger aanvallen om Valverde te kunnen kloppen”

"Ik had meer verwacht in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race", blikte Michal Kwiatkowski terug in een interview in het teamhotel in Maastricht. "Ik wilde in beide wedstrijden een mooi resultaat neerzetten, maar dat lukte me jammer genoeg niet. Ik denk niet dat ik tactisch fouten heb gemaakt in die koersen. Ik had gewoon de benen niet om mee te doen voor de zege, zeker zondag niet in de Amstel. Ik ben ontgoocheld door die resultaten, maar dat hoort ook bij koers."

De Ardense klassiekers zijn de twee belangrijkste doelen voor de wereldkampioen van Ponferrada. "Ik heb er hard voor getraind, maar het klopt dat ik momenteel niet het gevoel heb dat ik dans op de pedalen. En dat heb je nodig als je een wedstrijd wil winnen. De conditie is goed, alleen niet super, maar dat kan nog komen en ik geloof er nog steeds in dat ik woensdag of zondag wel een goede prestatie kan neerzetten."

Hoe moet je Alejandro Valverde verslaan op de Muur van Hoei? Welke tactiek moet je hanteren? "Nu er slechts zeven renners in een ploeg zijn, wordt het toch iets moeilijker voor Movistar om de wedstrijd te controleren", vindt Kwiatkowski. "Als hij op kop zit met 200 à 250 meter te gaan, zal het inderdaad moeilijk zijn om hem te kloppen, zoals hij zelf zegt. Er is geen enkele andere renner die op zo'n helling zo'n versnelling in de benen heeft. We moeten met verschillende teams druk zetten op Movistar en agressief koersen. Je kan vechten om tweede te worden na Valverde of je kan proberen om daarvoor iets op poten te zetten, voor de zege proberen te gaan. Dat is het idee, maar simpel is dat niet. Want als je vroeger aanvalt, riskeer je een ereplaats te vergooien. Daarom is het goed om meerdere troeven in een ploeg te hebben, zoals Team Sky met mij en Sergio Henao. Alles hangt af van hoe sterk Movistar nog is in de finale."