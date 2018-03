Koers kort: Valverde en Quintana in Dwars door Vlaanderen - Keukeleire start met antibioticakuur: "We wachten af voor Gent-Wevelgem" De wielerredactie

23 maart 2018

14u40 0

Valverde én Quintana aan de start in Dwars door Vlaanderen

Komende woensdag staan Alejandro Valverde en Nairo Quintana aan de start in Dwars door Vlaanderen. De twee renners van Movistar rijden de Vlaamse semiklassieker als voorbereiding op de kasseienrit in de komende Ronde van Frankrijk.

Het is niet de eerste keer dat beide renners van het Vlaamse voorjaar proeven. Valverde reed Dwars door Vlaanderen in 2014, toen hij de finale kleurde door onderdeel uit te maken van een achtervolgend groepje op de uiteindelijke winnaar Niki Terpstra. Twee dagen later stond de Spanjaard ook aan de start van de E3 Harelbeke, waar hij als 63ste finishte.

De 28-jarige Quintana waagde zich in 2015 aan de ‘dubbel’. De Colombiaan reed toen Dwars door Vlaanderen uit, in de E3 Harelbeke stapte hij vroegtijdig uit koers.

Ook de derde ronderenner van Movistar – Mikel Landa – leek zijn opwachting te maken in Dwars door Vlaanderen. Maar de Baskische klimmer rijdt enkel de E3 Harelbeke. Na deze wedstrijd zal Landa zich voorbereiden op zijn thuiskoers de Ronde van het Baskenland, die maandag van start gaat.

Guess who just confirmed his presence? 🔥🔥🔥 #DDV18 pic.twitter.com/iwI9tajCLR Dwars dr Vlaanderen(@ DwarsdrVlaander) link

Dimitri Claeys staat drie tot vier weken aan de kant

Cofidis kan de komende drie tot vier weken geen beroep doen op onze landgenoot Dimitri Claeys. Dat maakte het Franse procontinentale team bekend in een persbericht. Claeys onderging na zijn opgave in de Driedaagse De Panne bijkomende onderzoeken, waarbij een breuk in het staartbeen aan het licht kwam. Die had de Oost-Vlaming enkele dagen eerder opgelopen bij een val in de GP van Denain.

De 30-jarige Claeys is aan zijn tweede seizoen in Franse loondienst bezig. De voorbije jaren was Claeys goed voor overwinningen in onder meer de GP Jef Scherens en een etappe in de Ronde van Wallonië (beiden in 2016).

Cofidis kan de komende weken ook niet rekenen op Anthony Turgis. De Fransman viel in Milaan-Sanremo en liep daarbij een linkersleutelbeenbreuk op. Turgis staat 4 à 5 weken aan de kant, laat Cofidis weten.

Keukeleire start antibioticakuur

Jens Keukeleire (Lotto-Soudal) is nog niet verlost van zijn zorgen. De West-Vlaming sukkelt met zijn gezondheid en is met een antibioticakuur gestart.

Keukeleire zou normaal starten in de E3 Harelbeke, maar omwille van ziekte werd hem rust gegund. Woensdag al in de Driedaagse Brugge-De Panne raakte hij amper vooruit, ook gisteren voelde hij zich nog niet al te best. "Jens voelt zich helemaal niet lekker. Hij is moe, ziek, slapjes, het begin wellicht van een verkoudheid", klinkt het bij woordvoerder Arne Houtekier van Lotto-Soudal. "Hij heeft geen al te beste nacht achter de rug en voelt zich ook vandaag nog steeds niet goed."

Gisteren werd een bloedstaal genomen. "De uitslag is niet van die aard om al meteen deelname aan Gent-Wevelgem uit te sluiten", vervolgt Houtekier. "Dus wachten we nog even af met een beslissing over die koers. Hij is met een antibioticakuur gestart en we volgen zijn situatie op de voet. Een beslissing over deelname aan Gent-Wevelgem valt in de loop van zaterdag. Het heeft geen zin om vooruit te lopen op de zaken."

Keukeleire werd vorig jaar tweede in Gent-Wevelgem, na winnaar Greg Van Avermaet die hem in de sprint vloerde.

Zesde etappe is een prooi voor Italiaan Pacioni, Rus Ovechkin blijft leider

De Italiaan Luca Pacioni (Wilier Triestina-Selle Italia) heeft de zesde rit in de Ronde van Langkawi (2.BC) op zijn naam geschreven. Pacioni haalde het na 108,5 kilometer tussen Tapah en Tanjung Malim in een massasprint voor zijn landgenoot Riccardo Minali (Astana) en de Maleisische thuisrijder Mohd Hariff Saleh (Terengganu). De Rus Artem Ovechkin (Terengganu) blijft leider.

Ovechkin telt 32 seconden voorsprong op de Australiër Benjamin Dyball (St. George). Een andere Australiër, Harry Sweeny (Mitchelton-BikeExchange), volgt op 59 seconden als derde.

Morgen wacht de renners in Maleisië een opnieuw overwegend vlakke etappe van 222,4 kilometer tussen Nilai en Muar. De Ronde van Langkawi is toe aan de 23ste editie en duurt nog tot zondag. Er nemen geen Belgische renners deel. Vorig jaar ging de eindzege naar de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons.