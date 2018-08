KOERS KORT. Valgren Andersen verlaat Astana voor Dimension Data - Irizar en De Kort tot 2020 bij Trek-Segafredo Redactie

03 augustus 2018

Oud-wielrenner Armand de las Cuevas sterft op nauwelijks vijftigjarige leeftijd

Voormalig wielrenner Armand de las Cuevas is vrijdag overleden. Dat maakte de voorzitter van het syndicaat voor Franse profrenners, Pascal Chanteur, bekend. De las Cuevas werd nauwelijks vijftig jaar oud.

De Fransman begon zijn carrière aan de zijde van vijfvoudig Tourwinnaar Miguel Indurain bij Reynolds (1989) en Banesto (1990-1993). Nadien reed hij ook nog in Franse loondienst bij Castorama en Casino. Hij werd in 1991 Frans kampioen op de weg en won later ook nog onder meer de Dauphiné (1998), Clasica San Sebastian (1994), de GP Plouay (1991) en etappes in Parijs-Nice en de Ronde van Romandië.

De las Cuevas combineerde een sterke tijdrit met klimmersbenen, maar blonk ook uit op de piste met een bronzen plak op het WK achtervolging in 1990.

Irizar en De Kort tot 2020 bij Trek-Segafredo

WorldTour-formatie Trek Segafredo gaat langer in zee met Markel Irizar en Koen De Kort. Beide renners blijven tot eind 2020 aan boord bij de Amerikaanse ploeg. De 38-jarige Irizar, een Spaanse Bask, en de 35-jarige De Kort, een Nederlander, vervullen een voornamelijk dienende rol bij Trek-Segafredo. Irizar boekte in het voorjaar in de Giro wel zijn tweede profzege. "Ze zijn beiden capabel om onze teamkapitein te zijn op diverse terreinen", zegt Trek-Segafredo in een persbericht. "Ze kunnen onze leiders op de beste mogelijke manier bijstaan in zowel de klassiekers als vlakke ritten die eindigen op een sprint."

Van Avermaet op de foto met rare kwibus

Greg Van Avermaet neemt morgen deel aan de Clasica San Sebastian, een wedstrijd waarin hij al vier keer een dichte ereplaats behaalde. Op de luchthaven stootte de olympische kampioen op een heerschap dat leek weggelopen van een vrijgezellenfeest. Geen beletsel in elk geval voor Van Avermaet om met de rare kwibus op de foto te gaan.

UCI gaat Wereldbeker veldrijden uitbreiden tot 12 en zelfs 14 manches

UCI-coördinator Peter Van den Abeele heeft gemeld dat de Wereldbeker veldrijden zal uitbreiden. Nu staan er negen wedstrijden in het seizoen op het programma, in de nabije toekomst worden dat er twaalf om nadien over te gaan tot veertien manches. "Om de globalisatie van deze sport verder te zetten, zullen er wedstrijden in minimum zes verschillende landen worden georganiseerd", vertelde Van den Abeele op de website van de UCI. "Met niet meer dan 50% van de manches die georganiseerd worden door hetzelfde land. Het biedt voor ons een kans om terug te gaan naar landen met een sterke cyclocrosstraditie (zoals Zwitserland, Spanje of Tsjechië). Met het verhogen van het prijzengeld zijn we optimistisch over de toekomst van het veldrijden in de wereld."

Dimension Data strikt Valgren Andersen

Dimension Data heeft een vette vis gevangen. Het wielerteam van Serge Pauwels en Julien Vermote trok vandaag Michael Valgren Andersen aan. De 26-jarige Deen verlaat Astana en tekent een tweejarig contract bij Dimension Data. Vanaf 1 januari 2019 trekt hij zijn nieuwe wielershirt aan. Valgren Andersen schoot in 2018 uitstekend uit de startblokken. De Deen pakte namelijk de bloemen in de Omloop en de Amstel Gold Race. In de vijftiende etappe van de Tour de France eindigde hij vierde, nadat zijn ploegmakker Magnus Cort Nielsen de dagzege pakte. "Ik zie voor mezelf een grote toekomst bij Dimension Data", reageerde Andersen. "Ik ben dus heel blij dat ik bij het team aan de slag kan gaan. Dit vormt een mooie kans voor mij want Dimension Data is bezig met een ploeg voor de klassiekers uit te bouwen."

Rentree Boom in Polen na schorsing vanwege slaan

Lars Boom maakt 4 augustus zijn rentree in het wielerpeloton na een maand schorsing. De renner van LottoNL-Jumbo is opgenomen in de ploeg voor de Ronde van Polen, die zaterdag begint in Krakau.

Boom werd begin juli voor een maand geschorst door de internationale wielrenunie UCI. Het was de straf die hij alsnog kreeg voor een agressieve actie in de Ronde van Noorwegen afgelopen mei. De Brabander kreeg het tijdens de tweede etappe aan de stok met de Belgische renner Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen) en deelde een klap uit.

De ploeg van Lotto-Jumbo voor de Ronde van Polen, een zevendaagse etappekoers uit de WorldTour, bestaat verder uit Danny van Poppel, George Bennett, Tom Leezer, Gijs Van Hoecke, Floris De Tier en Enrico Battaglin.