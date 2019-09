KOERS KORT. Uran ondergaat operatie van zeven uur - Walscheid ruilt Sunweb voor Dimension Data Redactie

10 september 2019

12u46

Uran kan revalidatie beginnen na operatie van zeven uur

Rigoberto Uran kan gaan werken aan zijn herstel, na een zware val in de Ronde van Spanje. De Colombiaanse kopman van Education First is tijdens een zeven uur durende ingreep geopereerd aan de breuken en verwondingen die hij bijna twee weken geleden opliep bij een val in de zesde etappe van de Vuelta. Hij brak daarbij niet alleen een sleutelbeen en schouderblad, maar ook enkele ribben die weer voor schade aan zijn longen zorgden.

“Na zeven uur opereren, vertelde de dokter aan mijn familie dat de puzzel compleet was”, schreef Uran op Instagram bij een foto vanuit het ziekenhuisbed. “Volgens de dokter heb ik heel veel geluk gehad.”

De 32-jarige Colombiaan kon aanvankelijk niet geopereerd worden omdat de situatie van een van zijn geperforeerde longen eerst stabiel moest worden. Uran lag dagenlang op de intensive care van een ziekenhuis in Barcelona. De klimmer begon met hoge verwachtingen aan de Vuelta. Uran stond op de zesde plek in het klassement toen een val een einde maakte aan zijn Ronde van Spanje.

Bora-Hansgrohe geeft Nederlander Schelling kans in WorldTour

De 21-jarige Nederlandse renner Ide Schelling debuteert volgend seizoen op het hoogste niveau bij Bora-Hansgrohe. Het Duitse WorldTour-team van kopman Peter Sagan maakte zijn komst vandaag bekend. Schelling wordt weggeplukt bij het Nederlandse continentale SEG Racing Academy.

“Hij is een interessante renner, die opvalt door zijn veelzijdigheid”, zegt Bora’s teammanager Ralph Denk. “Niemand kan op dit moment zeggen tot wat hij in staat zal zijn, maar hij heeft veel potentieel. Eerst zal hij zich moeten aanpassen aan de WorldTour, daarna kan hij onze selectie hopelijk versterken in wedstrijden als de Ardense klassiekers. Daar kan hij een actieve rol spelen in een dienende functie. Hij krijgt de nodige tijd en kansen om te ontdekken waar zijn toekomst als renner precies ligt.”

TRANSFER: #BORAhansgrohe signs neo-pro @IdeSchelling

"It's a dream come true..."

Max Walscheid ruilt Sunweb voor Dimension Data

De Duitser Max Walscheid verdedigt volgend seizoen de kleuren van Team NTT, de opvolger van het huidige Dimension Data. De Zuid-Afrikaanse WorldTourformatie maakte zijn komst dinsdag bekend. Walscheid (26) komt over van Sunweb, het Duitse team waarvoor hij al sinds 2015 (toen nog Giant-Alpecin) rijdt.

De sprinter kon dit seizoen nog niet zegevieren maar werd begin april wel tweede in de Scheldeprijs. Alleen de Nederlander Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step) kon hem in Schoten van de winst houden. In de Tour Down Under in januari greep hij eveneens net naast de dagzege in de openingsetappe in Adelaide. Toen bleek Elia Viviani (Deceuninck-Quick.Step) te sterk. Momenteel neemt Walscheid voor het tweede jaar op rij deel aan de Vuelta. Vorige zaterdag sprintte hij naar een negende plek in Oviedo, waar de Ier Sam Bennett (BORA-hansgrohe) zijn tweede ritzege behaalde. Walscheid wordt bij het Zuid-Afrikaanse WorldTourteam ploegmaat van Victor Campenaerts. De werelduurrecordhouder verlaat eind 2019 Lotto Soudal.