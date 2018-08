KOERS KORT. Ullrich opgepakt in Mallorca na burenruzie - Benoot maakt mogelijks over twee weken al z'n rentree- Soler verlengt bij Movistar Redactie

04 augustus 2018

15u23 0

Jan Ullrich opgepakt door Spaanse politie

Voormalig Tourwinnaar Jan Ullrich heef zich opnieuw in nesten gewerkt. De 44-jarige Duitser werd vannacht rond 5 uur opgepakt door de Spaanse politie toen hij in Mallorca de villa van zijn buren probeerde binnen te dringen.

Regisseur Til Schweiger hield er op dat moment een feestje ter gelegenheid van een nieuwe filmrelease. Ullrich was daarbij niet uitgenodigd en daarom sloegen de stoppen bij de winnaar van de Ronde van Frankrijk in 1997 helemaal door. Ullrich probeerde boos over de omheining te klimmen, wat uiteindelijk tot heel wat amok zou leiden. De politie werd verwittigd en Ullrich werd opgepakt. Schweiger: "Er was inderdaad een ongeluk met mijn buurman, Jan. Ik heb daarvoor vijf uur op het politiebureau doorgebracht. Dit is niet wat ik me van mijn vakantie had voorgesteld."

Ullrich werd uiteindelijk vrijgelaten, maar mag zich de komende dagen niet laten zien op de villagrond van zijn buurman. De Duitser kwam eind 2014 ook al in aanraking met het gerecht. Toen lag hij aan de basis van een auto-ongeval waarbij twee inzittenden gewond raakten. 'Der Jan' kwam er toen vanaf met een voorwaardelijke veroordeling van 21 maanden cel en een geldboete van 10.000 euro. De Duitser woont sinds 2016 op Mallorca.

Soler verlengt bij Movistar

Goed nieuws voor Marc Soler en Movistar. Renner en ploeg willen graag langer met elkaar door en dat heeft zijn resultaat gehad in een contractverlenging van 2 jaar. Soler (24) lag nog onder contract tot eind volgend seizoen, maar blijft nu dus nog een heel eind langer aan boord bij de ploeg van Unzué.

De Spanjaard won in het voorjaar op verrassende wijze Parijs-Nice en haalde ook in de afgelopen Tour een hoog niveau in dienst van Landa, Quintana en Valverde. Als alles volgens plan verloopt wordt Soler binnen hier en afzienbare tijd zelf kopman in het rondewerk. Een wissel op de toekomst dus. (DMM)

Drie stagiairs voor Wanty-Groupe Gobert

Alfdan De Decker, Jasper De Laet en Pierre Goebeet zijn de stagiairs met dienst bij Wanty-Groupe Gobert. Het trio debuteert vrijwel meteen in de Polynormande. De Laet is na vorig jaar aan zijn tweede stageperiode toe bij het team, maar vooral van De Decker, een jonge Belgische sprinter bij de U23 van Lotto-Soudal, wordt veel verwacht. "Eigenlijk had ik niet verwacht om stagiair te worden. Ik hoopte wel stiekem, dus ik ben erg blij om deze kans te krijgen van Wanty-Groupe Gobert. Ik combineer fietsen met mijn studie lichamelijke opvoeding aan de Thomas More hogeschool in Turnhout. Ik hoop vooral te leren en gebruik te maken van het advies van de meest ervaren renners in het team. En waarom de sportieve leiding niet van mijn kwaliteiten overtuigen? Mijn specialiteit? De sprint, ook al is mijn favoriete wedstrijd Parijs-Roubaix. "

Benoot binnen twee weken alweer in koers?

Als zijn herstel gunstig blijft evolueren - en daar gaat hij voor alle duidelijkheid van uit, neemt Tiesj Benoot op 19 augustus ook deel aan de EuroEyes Cyclassics in Hamburg, als generale repetitie voor de Vuelta. Tijdens een bijkomende check-up werd naast een tweedegraadsontwrichting van de rechterschouder ook een extra breukje in de thoracale wervel T10 geconstateerd. (JDK)

Yves Lampaert wint na-Tourcriterium in Putte

Yves Lampaert won gisteravond het na-Tourcriterium van Putte. De Belgische kampioen was in een sprint met twee sneller dan Guillaume Van Keirsbulck. De Italiaan Sonny Colbrelli vervolledigde het podium

. Uitslag (31 deelnemers):

1. Yves Lampaert (Quick-Step Floors) de 65 km in 1u39:11

2. Guillaume Van Keirsbulck

3. Sonny Colbrelli (Ita) op 0:05