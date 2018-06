KOERS KORT: Ullrich gescheiden - Greipel ontevreden - 'Relletje' tussen Thomas en AG2R - Lotto Soudal blijft speedgel gebruiken Redactie

11 juni 2018

Jan Ullrich gescheiden van tweede vrouw

Jan Ullrich (44) en zijn vrouw Sara Steinhauser, zus van ex-prof Tobias, zijn al sinds eind vorig jaar uit elkaar. Dat meldt Bild am Sonntag. De twee vormden bijna dertien jaar een koppel en huwden in september 2006. Sara vertrok met de drie kinderen Max (10), Benno (7) en Toni (5) naar haar geboortegrond in de Zuid-Duitse regio Allgäu en trok in bij haar moeder. "Ik mis mijn kinderen", citeert de Duitse krant de voormalige Tourwinnaar (1997). Ullrich voegt er aan toe dat hij inmiddels met de 34-jarige Cubaanse Elisabeth - "we leerden elkaar kennen op Mallorca" - een nieuwe liefde vond. Volgens Bild kampt Ullrich met gezondheidsproblemen. 'Der Jan' weerlegt dat. "Ik ben 100% fit." (JDK)

Greipel: "Iedereen is vervangbaar"

Hij leeft nog. Maar de jaren tikken wel aan, beseft André Greipel (35). Hét grote struikelblok in de gesprekken met Lotto-Soudal, waar hij nu al sinds 2011 het mooie weer maakt en graag zijn carrière wil afsluiten. Termijn en salaris zijn voorlopig twistpunten. Maar het gaat Sergeant vooral om de invulling van Greipels rol. "Misschien kan André de vaste lead-out worden voor en zijn ervaring doorgeven aan een jonge(re) spurter, genre Caleb Ewan", suggereerde hij onlangs. De antwoorden worden korter, de toon somberder, wanneer de Duitser ermee wordt geconfronteerd. "Tja, als ze me niet meer willen of vertrouwen... Iedereen is vervangbaar, hoor. Gelijk wat je doet. Daar moet je mee omgaan. En vooruit kijken."

Vraag is: naar wat? Een nieuwe ploeg? Of toch een toenaderingspoging? "Ik sta open voor alles. Liefst wil ik er vóór de Tour uit zijn. Dat scheelt, qua gemoedsrust. Oud? Ach. Ja. Maar mijn waarden bijven gelijk. Ik werk hard om mezelf te blijven uitdagen en mijn grenzen te verleggen." Er klinkt ontgoocheling in zijn stem. (sec) "Ik ben ook ontgoocheld, in de ploeg. Kijk, ik kan begrijpen dat er gezocht wordt naar wissels op de toekomst. Dat ben ík niet. Maar ik wil wel zélf kunnen uitmaken wanneer ik niet meer spurt. Tot nader order wens ik dat in 2019 nog steeds te blijven doen. Als kopman. Op het hoogste niveau. En niet als lead-out. Liefst bij Lotto-Soudal. Indien dat niet meer kan... Ja, dan moet ik op zoek naar alternatieven." (JDK)

Thomas: "Ik zal die actie onthouden"

Er was gisteren in de Dauphiné nog 'een relletje' tussen Geraint Thomas en Romain Bardet, die zijn ploegmaats in de afdaling van de Col des Saisies voluit liet koersen nadat Thomas voor een tweede keer was lek gereden. Thomas was niet blij en dat ging hij ook melden aan Bardet.

De versies lopen uiteen. "Thomas heeft twee keer pech gehad. De eerste keer hebben we gewacht. De tweede keer niet meer", zegt Belgisch kampioen Oliver Naesen. Hij was het die zijn AG2R-ploegmaats op sleeptouw nam. "Er was een vlucht weg. We hadden de achtervolging al ingezet. We moeten onze ploegtactiek niet aanpassen aan de tegenslag van een ander. Het is niet hetzelfde als beginnen te koersen nadat iemand plat is gereden."

Thomas gaf een andere lezing van de feiten. "Ik heb met Daniel Martin, Adam Yates en Bob Jungels gesproken. Alle drie zeiden ze hetzelfde. Dat ze zagen hoe, nadat een renner van AG2R in zijn oortje geïnformeerd was over mijn lekke band, naar voor is gereden en dat AG2R dan is beginnen koersen. Dat zal ik onthouden." (MG)

Philipsen wint in Ronde van Italië voor beloften

Bingo voor Jasper Philipsen in de Ronde van Italië U23. De 20-jarige belofte uit het Hagens Berman-Axeonteam van Axel Merckx won aan het eind van de derde rit in Mornico Al Serio de massaspurt met sprekend gemak voor de Italianen Moschetti en Lonardo. Gerben Thijssen (Lotto-Soudal U23) finishte als achtste. Ook vorig jaar schreef Philipsen al een etappe op zijn naam. Toen werd hij ook eindwinnaar van het puntenklassement. In de stand schoof Philipsen iets dichter bij de Oostenrijkse rozetruidrager Markus Wildauer. Het verschil met de solowinnaar van de zaterdagrit bedraagt nu 0:31. (JDK)

Sergeant: "In de Tour gebruiken we onze gel gewoon opnieuw"

In de (ploegen)tijdrit van de Tour zullen de Lottocoureurs opnieuw de speedgel gebruiken die ze in de ploegentijdrit van de Dauphiné op hun benen hebben gesmeerd. Dat zegt de sportieve manager Marc Sergeant, die zich niet laat intimideren door een telefoontje van Jean-Christophe Péraud, manager materiaal en strijd tegen mechanische fraude bij de UCI. "Jean-Christophe Péraud belde me twee dagen na de ploegentijdrit. Hij had de foto's gezien van de witte bolletjes op de benen van onze renners. Hij zei het niet ethisch te vinden dat renners iets aanbrachten op de huid om sneller te rijden", aldus Sergeant. "Ik heb hem gezegd dat Sky vorig jaar met een speciaal vortexpak de tijdrit in de Tour reed en dat dat ook kon. En dat we de volgende keer modder op de benen van de coureurs gaan gooien. Of de UCI dan ook moeilijk gaat doen?"

Péraud moest toegeven dat Lotto geen reglementsovertreding heeft begaan, gewoon omdat er geen reglement is dat het gebruik van de speedgel verbiedt. Het belette niet dat zaterdag een UCI-commissaris bij de bus van Lotto kwam melden dat het gebruik van de speedgel niet toegestaan was.

Sergeant: "Het maakt ophef, klonk het. Curieus. Het was ook niet erg. Er is nog maar zo weinig gel gemaakt dat we die in Zwitserland niet bij hadden. Maar in de Tour gebruiken we de gel opnieuw. Waarom niet?" (MG)