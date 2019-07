KOERS KORT. Ulissi wint testevent olympische wegrit, Loïc Vliegen vijfde Redactie

21 juli 2019

De Italiaan Diego Ulissi heeft het testevent van de olympische wegrit (1.2) gewonnen. Ulissi haalde het solo na 179 km en had 17 seconden voorsprong op zijn landgenoot Davide Formolo. De Fransman Nans Peters vervolledigde het podium. Loïc Vliegen werd eerste Belg op de vijfde plaats, achter de Brit Matthew Holmes. Naast de Belgische selectie namen nog acht landenteams deel, aangevuld met continentale ploegen. Er verschenen weinig grote namen aan de start, aangezien de Ronde van Frankrijk momenteel plaatsvindt. In 2016 kroonde Greg Van Avermaet zich in Rio tot olympisch kampioen op de weg. Volgend jaar is de eigenlijke olympische wegrit 234 km lang, goed voor 4.865 hoogtemeters.