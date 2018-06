KOERS KORT: UCI wil om de vier jaar 'Super-WK' organiseren Redactie

22 juni 2018

De Internationale Wielerunie (UCI) gaat eens om de vier jaar een omvangrijk WK houden in verschillende disciplines. In het pre-olympische jaar, om te beginnen in 2023, zal het nieuwe evenement op de kalender komen. Het zogenaamde "festival of cycling" zal 17 tot 19 dagen in één regio in beslag nemen. De volgende onderdelen zullen op dit 'Super-WK' worden afgewerkt: wielrennen op de weg, mountainbike, baanwielrennen, BMX, Urban Cycling, Para-cycling, Indoor cycling (kunstfietsen, fietsbal) en Gran Fondo. De UCI rekent bij deze kampioenschappen ondermeer op 120 deelnemende landen, 2.600 profs, 6.000 amateurs en in totaal 10.000 geaccrediteerde personen, inclusief 700 journalisten.