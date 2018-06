KOERS KORT. UCI wil om de vier jaar 'Super-WK' organiseren - Van der Breggen langer bij Boels-Dolmans Redactie

22 juni 2018

Bondscoach Ludwig Willems verwacht open strijd bij de vrouwen op BK

Bondscoach Ludwig Willems schuift onder andere uittredend kampioene Jolien D'hoore, Lotte Kopecky en Sofie De Vuyst naar voor als topfavorieten voor de nationale titel zondag in Binche. Maar Willems noemt daar in één adem ook Kelly Druyts, Kaat Hannes, Ellen Van Loy, Sanne Cant en Githa Michiels bij. De rensters vatten hun titelstrijd aan om 7u45 voor een tocht over 6 ronden van elk 17,2 kilometer. Omstreeks 10u35 weten we of Jolien D'hoore zichzelf opvolgt en zo haar vijfde driekleur pakt na Geel (2012), Wielsbeke (2014), Tervuren (2015) en Antwerpen (2017).

"Vraag is in hoeverre Jolien D'hoore volledig hersteld is van haar valpartij in Engeland vorige week nadat ze eerder al een sleutelbeenbreuk opliep in Duitsland. Daardoor ook gaf ze gisteren forfait voor het Belgische kampioenschap tijdrijden. Ze won in Engeland wel de eerste etappe waardoor haar conditie niet slecht kan zijn", stelt bondscoach Ludwig Willems.

Naast Jolien D'hoore wordt Lotte Kopecky naar voor geschoven als de grootste kandidate voor de titel. "Lotte Kopecky heeft een sterk BK tijdrijden achter de rug en werd tweede na een outstanding Ann-Sophie Duyck die de tegenstand opnieuw verpulverde", vervolgt Ludwig Willems. "Bovendien kan Lotte Kopecky terugvallen op een sterke ploeg daar waar Jolien D'hoore als eenzaat van Mitchelton-Scott aan de start komt. Bij Lotto Soudal kunnen ze zo misschien een andere kaart trekken. Sofie De Vuyst van haar kant heeft een schitterend voorjaar achter de rug. Goed zo na een zware val vorig jaar. De Vuyst ligt er zeker op gebrand haar rampjaar 2017 weg te vegen met eventueel een titel".

Ligt het podium dus vast met D'hoore, Kopecky en De Vuyst? "Dat denk ik niet. Er zijn nog een pak rensters waar ik veel van verwacht. Kelly Druyts, Kaat Hannes, Ellen Van Loy, Sanne Cant en Githa Michiels kunnen ook gevaarlijk uit de hoek komen. Het is een korte wedstrijd, slechts 103,2 kilometer lang, zodat er van bij het begin heftig zal gereden worden. Het wordt opletten geblazen vanaf kilometer nul", weet Ludwig Willems.

Om 7u45 wordt het startsein gegeven. "Er is al enorm veel te doen geweest omtrent dat vroege startuur. Maar willen we de vrouwen en de mannen op dezelfde dag hun BK laten afwerken dan kan het niet anders. Trouwens, het zijn de ploegen zelf die enkele jaren geleden met dat voorstel op de proppen kwamen. Zo is er toch wat publieke belangstelling voor de titelstrijd bij de vrouwen. Jaren terug reden de vrouwen elite met de jongens juniores hun BK en was de publieke belangstelling bedroevend. Nu is er toch al een pak volk aanwezig en is er bovendien aandacht van de media", besluit bondscoach Ludwig Willems.

Van der Breggen langer bij Boels-Dolmans

De Nederlandse Anna van der Breggen fietst ook de komende seizoenen voor Boels-Dolmans Cycling Team. De olympisch kampioene heeft haar contract met twee jaar verlengd. "Ik ben blij met het getekende contract bij Boels-Dolmans", reageert Van der Breggen. "Deze ploeg, met fantastische mensen en enthousiaste sponsoren, helpt ons in alles om zo goed mogelijk te zijn in wat we doen. Ik voel me hier dan ook thuis en hoop de succesreeks op deze manier ook de komende tijd weer voort te kunnen zetten."

Van der Breggen was het afgelopen anderhalf jaar erg succesvol bij Boels-Dolmans. Ze won onder meer de Ronde van Vlaanderen, het Ardennendrieluik, de Waalse Pijl en de Giro Rosa.

UCI wil 'Super-WK' organiseren

De Internationale Wielerunie (UCI) gaat eens om de vier jaar een omvangrijk WK houden in verschillende disciplines. In het pre-olympische jaar, om te beginnen in 2023, zal het nieuwe evenement op de kalender komen. Het zogenaamde "festival of cycling" zal 17 tot 19 dagen in één regio in beslag nemen. De volgende onderdelen zullen op dit 'Super-WK' worden afgewerkt: wielrennen op de weg, mountainbike, baanwielrennen, BMX, Urban Cycling, Para-cycling, Indoor cycling (kunstfietsen, fietsbal) en Gran Fondo. De UCI rekent bij deze kampioenschappen ondermeer op 120 deelnemende landen, 2.600 profs, 6.000 amateurs en in totaal 10.000 geaccrediteerde personen, inclusief 700 journalisten.