KOERS KORT. UCI wil om de vier jaar 'Super-WK' organiseren - Van der Breggen langer bij Boels-Dolmans Redactie

22 juni 2018

11u11 2

Van der Breggen langer bij Boels-Dolmans

De Nederlandse Anna van der Breggen fietst ook de komende seizoenen voor Boels-Dolmans Cycling Team. De olympisch kampioene heeft haar contract met twee jaar verlengd. "Ik ben blij met het getekende contract bij Boels-Dolmans", reageert Van der Breggen. "Deze ploeg, met fantastische mensen en enthousiaste sponsoren, helpt ons in alles om zo goed mogelijk te zijn in wat we doen. Ik voel me hier dan ook thuis en hoop de succesreeks op deze manier ook de komende tijd weer voort te kunnen zetten."

Van der Breggen was het afgelopen anderhalf jaar erg succesvol bij Boels-Dolmans. Ze won onder meer de Ronde van Vlaanderen, het Ardennendrieluik, de Waalse Pijl en de Giro Rosa.

UCI wil 'Super-WK' organiseren

De Internationale Wielerunie (UCI) gaat eens om de vier jaar een omvangrijk WK houden in verschillende disciplines. In het pre-olympische jaar, om te beginnen in 2023, zal het nieuwe evenement op de kalender komen. Het zogenaamde "festival of cycling" zal 17 tot 19 dagen in één regio in beslag nemen. De volgende onderdelen zullen op dit 'Super-WK' worden afgewerkt: wielrennen op de weg, mountainbike, baanwielrennen, BMX, Urban Cycling, Para-cycling, Indoor cycling (kunstfietsen, fietsbal) en Gran Fondo. De UCI rekent bij deze kampioenschappen ondermeer op 120 deelnemende landen, 2.600 profs, 6.000 amateurs en in totaal 10.000 geaccrediteerde personen, inclusief 700 journalisten.