KOERS KORT: UCI-voorzitter: "Zaak Froome niet voor Tour opgelost" - Albasini pakt bloemen in Tour des Fjords, Vanmarcke geeft op

23 mei 2018

Twee opgaves bij Lotto Fix ALL in Giro

Tosh Van der Sande gaf er vandaag in de zeventiende rit van de Giro de brui aan. De renner van Lotto Fix ALL stapte in de tocht naar Iseo vroegtijdig af. De Belgische wielerformatie houdt zo na de opgave van Victor Campenaerts vijf renners over.

Ook Louis Meintjes ging vandaag niet meer van start in de Giro. De Zuid-Afrikaan van Dimension Data maakte de voorbije dagen koorts. In overleg met de ploegdokter en de ploegleiders werd besloten de zeventiende etappe deze ochtend niet meer aan te vatten. “Het is heel teleurstellend dat ik de Giro moet verlaten in de laatste week, maar mijn lichaam wil niet meewerken”, liet Meintjes zelf weten. Hij stond op een 46ste stek in het klassement.

UCI-voorzitter vreest dat zaak-Froome niet is opgelost voor Tour

UCI-voorzitter David Lappartient denkt niet dat de dopingaffaire rond Chris Froome vóór de start van de Ronde van Frankrijk zal opgelost zijn. Dat vertelt de Fransman aan CyclingNews. De viervoudige Tourwinnaar zou zo gewoon aan de start mogen verschijnen in La Grande Boucle.

Lappartient had altijd gesteld dat hij hoopte dat de Salbutamol-zaak voor de Ronde van Italië zou uitgeklaard zijn. Dat lukte niet, en ook de start van de Tour de France lijkt nu in gevaar te komen. "We willen allemaal dat er zo snel mogelijk een beslissing komt, voor iedereen is da het beste. Het team, de renner, de UCI, de supporters. Maar ik had gedacht dat we voor de Giro een beslissing konden nemen, dat is niet gelukt. Ik vrees nu eerlijk gezegd ook voor de Tour."

"Als er volgens de UCI-regels geen beslissing is genomen, dan heeft hij de gelegenheid om de Tour de France te rijden", gaat hij verder. "En dat zullen we dan ook respecteren. Ik heb eerder een statement gemaakt waarin mij het beste lijkt voor iedereen dat hij niet mee gaat doen. En dat vind ik nog steeds. Toch heeft hij zijn rechten en die zal ik dan ook niet betwisten", aldus Lappartient.

Albasini sprint naar eerste seizoenszege

De Zwitser Michael Albasini (Mitchelton - Scott) pakte zijn eerste zege van het seizoen in de Noorse Tour des Fjords (2.BC). Hij won de tweede etappe in de sprint van een uitgedund peloton. Sep Vanmarcke gaf op door de gevolgen van zijn valpartij van gisteren. Fabio Jakobsen (Quick.Step Floors) behoudt zijn blauwe leiderstrui.

Aan het eind van de 189 kilometer van de tweede etappe tussen Risor en Kristiansand lagen enkele klimmetjes, maar daarop wachtten Michael Gogl, Floris Gerts en Aksel Aasheim niet. Zij vormden de vroege vlucht van de dag, maar die had nooit kans op slagen door de kleine voorsprong die het peloton gaf onder leiding van onder meer Tim Declercq en Niki Terpstra, ploegmaats van leider Jakobsen.

Onderweg verloor het peloton Sep Vanmarcke. Daags na zijn val in de sprint gaf de renner van EF Education First - Drapac op in de bevoorradingszone. In de twee lokale ronden in Kristiansand kwamen er zoals verwacht enkele aanvalspogingen op de helling. Onder meer Lotto-Soudal roerde zich, maar een groep van een veertigtal renners trok samen naar de streep, waar een sprint het moest uitmaken voor de zege.

In die sprint trok Albasini aan het langste eind. De 37-jarige Zwitser, die in het voorjaar niet kon uitblinken door een virus, sprintte sneller dan de Nederlander Pim Ligthart en de Noorse thuisrenner Kristoffer Halvorsen. Met Edvald Boasson Hagen en Amund Grondahl Jansen haalden nog twee Noren de top vijf. Jakobsen finishte als achtste en kreeg na de finish een nieuwe leiderstruitje rond de schouders. Albasini volgt in de stand nu in dezelfde tijd.

De Tour des Fjords eindigt morgen met een etappe van 185 kilometer tussen Farsund en Egersund.

Aru en Hermans bestraft door videoref

Zes renners werden na afloop van de tijdrit bestraft met een tijdstraf. Diego Ulissi en Valerio Conti kregen maar liefst twee minuten aan de broek. Maar ook Fabio Aru - die wel een zeer straffe tijdrit reed - moest 20 seconden inleveren, Mads Pedersen, Remi Cavagna en Ben Hermans een halve minuut. "We hebben de inbreuken vastgesteld na het herbekijken van helikopter- en tv-beelden", aldus de juryvoorzitter. "Sinds het invoeren van de videoreferee gaat dat een stuk gemakkelijker." Afhankelijk van de aard van de inbreuk: stayeren achter hetzij een volgwagen, hetzij een ploegmaat of concurrent, werden de renners in kwestie bestraft. Aru tuimelde van plaats zes naar plaats acht in de uitslag. (DNR)

Keukeleire gaat voor twee op twee

Vandaag start in Buggenhout de 88ste Ronde van België - officieel de Baloise Belgium Tour. Het deelnemersveld is erg mager, met amper drie WorldTourploegen aan de start. Behalve Lotto-Soudal zijn er ook Katusha-Alpecin en Astana. Quick.Step stuurt zijn kat omdat het startgeld niet volstaat om de hotelkosten en maaltijden van de renners en het personeel te betalen.

Uittredend winnaar Jens Keukeleire is een van de favorieten om zichzelf op te volgen. De West-Vlaming van Lotto is net terug na een hoogtestage in Andorra en heeft er een goed oog in. "Vorig jaar had ik dezelfde voorbereiding en toen was ik heel goed in vorm", zegt hij. "Het zou mooi zijn als ik even goed kan doen als in 2017. Ik tip Magnus Cort Nielsen van Astana als belangrijkste tegenstander - hij was trouwens ook op stage in Andorra." (BA)