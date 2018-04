KOERS KORT: UCI-voorzitter vraagt nog maar eens om duidelijkheid rond Froome - Moscon past voor heuvelklassiekers Redactie

11 april 2018

10u31 0

UCI-voorzitter dringt nog eens aan op duidelijkheid in dopingzaak Froome

UCI-voorzitter David Lappartient heeft nog eens herhaald dat hij op een snelle afwikkeling van de dopingaffaire rond Chris Froome hoopt. "Ik denk niet dat er een beslissing voor de Giro zal vallen, maar hopelijk wel voor de Tour", zegt de Fransman in l'Equipe.

"Deze zaak houdt iedereen, de organisatoren, de UCI, de renner zelf, in een onhoudbare situatie. Een renner die een deel van het publiek tegen zich heeft, dat is geen beeld waar wij voorstander van zijn", vervolgt Lappartient. Het dossier van Froome ligt momenteel bij het antidopingtribunaal van de UCI. Dat orgaan moet zich uitspreken over de abnormaal hoge salbutamolwaarden die de Brit tijdens de Vuelta van vorig jaar liet optekenen.

"Het is een complexe procedure en de renner heeft meer middelen dan anderen. Hij heeft goeie advocaten aan zijn zijde, net zoals wij", benadrukt de UCI-voorzitter. "Hij houdt zijn onschuld staande. Er ligt veel onderzoekswerk op de plank."

Op 4 mei start in Jeruzalem de Ronde van Italië, het eerste belangrijke doel van Froome dit seizoen. Goed twee maanden later, op 7 juli, hoopt de Sky-renner zijn jacht te openen op een vijfde Tourzege. Zijn eerstvolgende wedstrijd is de Tour des Alpes (16-20 april).

Moscon past voor Waalse klassiekers

Gianni Moscon (23) is gisteren voor de disciplinaire commissie van de UCI verschenen. De renner van Team Sky volgde in het Zwitserse Genève een elf uur lange zitting. Moscon zou de Zwitser Sebastien Reichenbach vorig jaar opzettelijk hebben doen vallen in de Tre Valli Varesine. Reichenbach brak daarbij zijn elleboog en bekken. Maar de disciplinaire commissie besliste om de zaak te verdagen en verder onderzoek te voeren. Volgens Cyclingnews past Moscon wel voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. (TLB)

Veranda's Willems past voor Tro Bro Léon

De Brabantse Pijl zal de laatste voorjaarskoers van Veranda's Willems-Crelan worden. Normaal zou de ploeg ook de Tro Bro Léon rijden, maar van dat idee werd afgestapt. Voor de Brabantse Pijl zal de ploeg '#allforGoolie'-stickers op de bus, wagens en fietsen plakken als eerbetoon aan de overleden Michael Goolaerts. (TLB)