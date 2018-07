KOERS KORT: UCI nodigt Afrika uit WK van 2025 te organiseren - Gilbert even in België voor bloedpunctie, Bakelants brengt hem een bezoekje Redactie

27 juli 2018

Gesink nog drie jaar bij LottoNL-Jumbo

Robert Gesink rijdt ook de komende drie seizoenen bij LottoNL-Jumbo. De inmiddels 32-jarige Nederlandse klimmer werd in 2007 prof bij de voorloper van LottoNL-Jumbo, Rabobank, en rijdt sindsdien voor die ploeg en haar opvolgers.

"Zijn palmares bewijst dat Robert een heel goede renner is'', verklaart manager Richard Plugge de langere verbintenis. "Dat blijkt eens te meer uit de manier waarop hij zich deze Tour weer manifesteert. Zo’n renner wil je er natuurlijk graag bijhouden."

Bakelants brengt bezoekje aan Philippe Gilbert

Gisteren reed Jan Bakelants nog de GP Cerami, vandaag bracht hij een bezoekje aan Philippe Gilbert. De Waal van Quick.Step Floors moest de Tour eerder deze week verlaten nadat hij in de afzink van de Portet-d'Aspet in het ravijn was beland. Bakelants weet hoe dat voelt, want hij tuimelde vorig jaar zelf de dieperik in tijdens de Ronde van Lombardije. Bakelants liep daarbij zeven gebroken ribben en twee gebroken ruggenwervels op. Gilbert liep een gebroken knieschijf op.

"Inspirerende babbel met iemand die weet wat het is om terug te knokken na een zware val. Bedankt voor het bezoekje, Jan", schreef Gilbert, die een foto van hem en Bakelants deelde op Instagram.

Inspiring talk with someone who knows what is to come back after a heavy crash! Thanks for the visit @baki009

UCI nodigt Afrika uit WK van 2025 te organiseren

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft vandaag een oproep gedaan aan het Afrikaanse continent het WK wielrennen van 2025 te organiseren. Afrika organiseerde nooit eerder een WK wielrennen.

De UCI liet in een brief aan de vijftig aangesloten Afrikaanse landen duidelijk verstaan te hopen op een WK in 2025 in Afrika. Het wil zo haar groei in Afrika bestendigen. De deadline om het biddingsdossier in te dienen is september 2019.

"De organisatie van het WK wielrennen in 2025 in Afrika zou een significante stap voorwaarts zijn in de populariteit van onze sport", benadrukte UCI-voorzitter David Lappartient. "Het is een kans voor fans om de beste renners ter wereld aan het werk te zien. Ik nodig de Afrikaanse bonden dan ook uitdrukkelijk uit om, in samenwerking met de gaststeden, een dossier in te dienen. De UCI zou graag zien hoe Afrika haar passie voor het wielrennen toont. We kunnen niet wachten om er de events te zien plaatsvinden."

Dit jaar vindt het WK plaats in het Oostenrijkse Innsbruck. In 2019 zal Harrogate het WK hosten. Antwerpen en Leuven mikken op een gezamenlijke organisatie in 2021, exact 100 jaar na het allereerste WK.

Gilbert even in België voor bloedpunctie

Philippe Gilbert, pechvogel van de eerste Pyreneeënetappe, reisde gisterochtend in alle vroegte naar huis. "Om 7 uur al vertrok hij naar de luchthaven van Toulouse. Bedoeling was om hem op de rechtstreekse vlucht naar Brussel te zetten, maar die bleek volgeboekt", aldus Quick.Step Floors-ploegleider Wilfried Peeters. "Het enige alternatief was Amsterdam. Vanuit Schiphol werd hij vervolgens met de ambulance naar het AZ Sint-Eisabeth in Herentals gevoerd." Gilbert liep bij zijn horrorcrash in de afdaling van de Col de Portet d'Aspet een breuk van de linkerknieschijf op, maar moet niet worden geopereerd.

"Hij loopt enkel langs voor een bloedpunctie", lichtte teamarts Toon Cruyt toe. Vanaf vandaag kan hij zijn revalidatie opstarten. (JDK)

Ploegmakker Naesen verlengt bij AG2R

Mathias Frank streek in 2017 neer bij AG2R La Mondiale en hij zal er niet meteen verdwenen. De Zwitser kondigde op Twitter zelf aan dat hij zijn contract bij de Franse wielerformatie heeft verlengd met twee jaar. Frank is momenteel als ploegmakker van Oliver Naesen en Romain Bardet aan het werk in de Tour de France.

Im happy to announce that my adventure with @AG2RLMCyclisme will continue for another 2 years

Thomas "niet bang" toen toeschouwer aan zijn arm trok

Na afloop van de achttiende rit kwam Geraint Thomas nog een keer terug op het incident met een fan, woensdag in de zeventiende etappe. Terwijl hij boven op de Col du Portet een sprintje trok voor de derde plaats en de bijhorende bonificatieseconden, werd de geletruidrager door een overleunende toeschouwer aan de rechterarm getrokken. "Ik was niet bang, neen", aldus de Welshman. "Omdat ik niet meteen doorhad wat er gebeurde. Ik ging uit van een 'accidentje', een toevallige aanraking met een iets te enthousiaste supporter. Pas toen ik later de foto zag, begreep ik dat er wat anders aan de hand was dan ik mezelf inbeeldde. Ik had kunnen vallen en tijd kunnen verliezen. Dit is niet wat je wilt zien als je naar de Tour komt. Het enige wat we met z'n allen willen is koersen in veilige omstandigheden. Mensen die dat niet kunnen respecteren en de wedstrijd willen verstoren, blijven beter thuis."

Thomas voorspelt vandaag nog een geanimeerde laatste Pyreneeënrit. "Met aanvalsgeweld vanaf kilometer nul. We verwachten het slechtste en hopen op het beste. Alle mogelijkheden zullen worden uitgebuit om mijn troon aan het wankelen te brengen. Ik zie het een beetje als één van de grootste examens in mijn carrière. Maar ik hoop op een extra dag in het geel." (JDK)

Nuevo escándalo en el Tour: ¡Un fan casi tira a Thomas!