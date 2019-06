KOERS KORT. UCI legt kalender voor WorldTour 2020 vast - Fuglsang Tour-kopman bij Astana Redactie

26 juni 2019



UCI bevestigt WorldTour-kalender

De Internationale Wielerunie UCI heeft de data bevestigd voor de WorldTour-wedstrijden van 2020. De kalender omvat 37 wedstrijden en loopt van januari tot oktober. Het eerste evenement is traditioneel de Santos Tour Down Under. Die staat van 21 tot 26 januari geprogrammeerd. De eerste grote afspraak op de Vlaamse wegen is de Omloop op 29 februari.

Milaan-Sanremo staat als eerste klassieker op 21 maart op het programma. Andere belangrijke data zijn 5 april (Ronde van Vlaanderen), 12 april (Parijs-Roubaix) en 26 april (Luik-Bastenaken-Luik). De eerste grote ronde, de Giro, vindt plaats tussen 9 en 31 mei. De Ronde van Frankrijk start in 2020 een week vroeger dan normaal (op 27 juni, tot 19 juli) om niet te overlappen met de Olympische Spelen in Tokio (24/7-9/8). De Vuelta wordt gereden van 14 augustus tot 6 september. De WorldTour, waaruit de Ronde van Turkije verdwijnt, sluit af met de Ronde van Guangxi in China (15 tot 20 oktober).

De WorldTour voor vrouwen bestaat uit 22 wedstrijden en loopt van de Australische Cadel Evans Great Ocean Road Race (1 februari) tot de Ronde van Guangxi (20 oktober).

Jakob Fuglsang leidt selectie van Astana

De Deen Jakob Fuglsang is de kopman van Astana voor de Ronde van Frankrijk (6-28 juli). Hij krijgt een stevige selectie rond zich. Pello Bilbao, winnaar van twee ritten in de laatste Giro, moet Fuglsang bergop bijstaan. Magnus Cort en Omar Fraile en Luis Leon Sanchez zijn allemaal ex-ritwinnaars in de Tour. Hugo Houle, Gorka Izagirre en Alexey Lutsenko vervolledigen het achttal. Fuglsang (33) won dit voorjaar de Ruta del Sol, Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné. Zijn beste eindnotering in de Tour is een zevende plaats in 2013.