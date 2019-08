KOERS KORT. UCI legt gestopte Petacchi schorsing van 2 jaar op Redactie

24 augustus 2019

11u59

Bron: Belga 0

UCI legt gestopte Petacchi schorsing van 2 jaar op

De Internationale Wielerunie UCI heeft de voormalige Italiaanse sprinter Alessandro Petacchi wegens dopingmisbruik een schorsing van twee jaar opgelegd. Dat heeft de instantie zaterdag laten weten. De ondertussen 45-jarige Petacchi is betrokken bij Operatie Aderlass en krijgt de sanctie voor feiten uit 2012 en 2013. De UCI sprak de straf uit op basis van info die het kreeg van Oostenrijkse speurders.

Petacchi zou bloeddoping toegediend hebben gekregen van de Duitse dokter Mark Schmidt, spilfiguur in Operatie Aderlass. Schmidt werd op 27 februari aangehouden in zijn kabinet in het Duitse Erfurt. Hij zou een bloeddopingnetwerk hebben opgezet waarbij minstens 21 atleten uit acht landen en vijf sporten betrokken zijn. Petacchi, die al eens één jaar geschorst werd voor het gebruik van salbutamol in 2007, zou een van zijn klanten geweest zijn. In 2015 stopte Petacchi met koersen. Hij telt in zijn loopbaan 152 zeges, waarbij 48 in grote rondes.