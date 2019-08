KOERS KORT. UCI legt gestopte Petacchi schorsing van 2 jaar op - Van Wilder schuift op naar plaats drie in Ronde van de Toekomst Redactie

24 augustus 2019

16u04

UCI legt gestopte Petacchi schorsing van 2 jaar op

De Internationale Wielerunie UCI heeft de voormalige Italiaanse sprinter Alessandro Petacchi wegens dopingmisbruik een schorsing van twee jaar opgelegd. Dat heeft de instantie zaterdag laten weten. De ondertussen 45-jarige Petacchi is betrokken bij Operatie Aderlass en krijgt de sanctie voor feiten uit 2012 en 2013. De UCI sprak de straf uit op basis van info die het kreeg van Oostenrijkse speurders.

Petacchi zou bloeddoping toegediend hebben gekregen van de Duitse dokter Mark Schmidt, spilfiguur in Operatie Aderlass. Schmidt werd op 27 februari aangehouden in zijn kabinet in het Duitse Erfurt. Hij zou een bloeddopingnetwerk hebben opgezet waarbij minstens 21 atleten uit acht landen en vijf sporten betrokken zijn. Petacchi, die al eens één jaar geschorst werd voor het gebruik van salbutamol in 2007, zou een van zijn klanten geweest zijn. In 2015 stopte Petacchi met koersen. Hij telt in zijn loopbaan 152 zeges, waarbij 48 in grote rondes.

Hongaar Valter wint negende rit

Attila Valter heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van de Toekomst gewonnen. De Hongaar soleerde na 67,2 km van Villaroger naar Tignes naar de zege. Hij haalde het voor de Noorse geletruidrager Tobias Foss en de Duitser Georg Zimmerman. Onze landgenoot Ilan Van Wilder finishte als vijfde en schuift op naar plek drie in het klassement, op 2:33 van de Noorse leider.

Na de tijdrit van vrijdag (23,1 km) stond opnieuw een vrij korte etappe door de Alpen op het programma, van 67,2 km, met onderweg drie beklimmingen van tweede categorie en de slotklim naar Tignes, 8,3 km aan 6,5%. Al op de tweede klim van de dag, de Montvalezan, 7,9 km aan 5,8%, moesten enkele tenoren de rol lossen, zoals de Luxemburger Michael Ries, vrijdag nog tweede. Op de derde klim, kort en steil, de Côte de Montalbert, 3,2 km aan 10%, plaatste Clément Champoussin, vierde in de stand, een aanval waardoor de groep met de gele trui verder uitdunde. Matteo Jorgensen, tweede in het klassement, viel terug, net zoals Mauri Vansevenant. Enkel onze landgenoot Ilan van Wilder kon het strakke tempo volgen.

Champoussin zou weer bijgehaald worden, met Attila Valter en Jon Agirre bleven de twee laatste vluchters over op de slotklim. Valter klom het sterkst en nam afstand van zijn kompaan. In de groep met de gele trui viel Champoussin terug, uiteindelijk bleven er nog vier renners over: leider Foss, de Duitser Zimmerman, de Italiaan Aleotti en onze landgenoot Van Wilder.

Die raakte door een domme val -hij tikte het achterwiel van de renner voor zich aan- even achterop op 3,6 km van het einde, maar zonder erg en hij sloot weer aan. Toen Foss wat later versnelde uit die groep, had de eerstejaarsbelofte geen antwoord in de benen. Foss kwam net tekort om Valter op te rapen, hoewel die nog een politieman aanreed in de laatste 250 meter, maar verstevigde wel zijn leidersplaats in het klassement met nog één bergrit te gaan. Hij telt nu 1:10 bonus op Giovanni Aleotti.

Van Wilder eindigde op 1:10 van de Hongaar in de daguitslag en schuift daarmee op naar plek drie in het klassement, op 2:33. Mauri Vansevenant, drager van de gele trui op vrijdag, eindigde niet in de top tien, maar behoudt wel zijn zevende plaats in het klassement, al telt hij nu wel al 6:29 achterstand.

