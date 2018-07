KOERS KORT. UCI bijt van zich af - Quintana: "Boegeroep voor Froome is jammer, maar je oogst wat je zaait" De wielerredactie

07 juli 2018

09u24 0

UCI reageert fors

In een document van vijf pagina's beet de UCI gisteren van zich af, na de zware kritiek die volgde op de vrijspraak van Chris Froome. Dat het tien maanden duurde voor een beslissing werd genomen, komt omdat Froome pas eind januari 2018 om meer informatie heeft gevraagd bij het wereldantidopingagentschap WADA, zegt de UCI. Dat gebeurde nog een keer eind maart. Op 15 mei had Froome alle nodige informatie en op 4 juni had hij zijn dossier klaar. WADA besliste op 28 juni om Froome niet te vervolgen. Op 2 juli deed de UCI hetzelfde.

In de tijd tussen zijn positieve controle en de beslissing van de UCI veranderden de regels voor salbutamolgebruik. In maart 2018 besliste WADA om ook de densiteit van de urine in rekening te nemen. Dat, en een verhoogde inname van salbutamol kort voor zijn dopingtest op 7 september 2018 (Froome had last van een longinfectie), verklaart volgens de UCI de piek in de salbutamoltest, die Froome bij twintig andere dopingtests tijdens de Vuelta niet vertoonde.

Over de Italianen Petacchi (2007) en Ulissi (2009) die voor dezelfde zaak wel werden geschorst, zegt de internationale wielrenunie: "Toen bestond het antidopingtribunaal van de UCI nog niet. De regels waren anders en de zaken werden door de nationale comités behandeld." (MG)

Quintana met een niet mis te verstande quote

Gezapige ploegvoorstelling van Movistar, gisteren. Op dat ene zinnetje na, dan. Op de vraag wat Mikel Landa, Alejandro Valverde en Nairo Quintana vonden van het boegeroep richting Chris Froome tijdens de teampresentatie, reageerden de drie kopmannen quasi identiek. "Dat boegeroep moet veroordeeld worden. Het is niet goed voor Froome, maar ook niet voor de wielersport." Al voegde Quintana daar op het einde een niet mis te verstane quote aan toe. "Het is jammer. Anderzijds... Je oogst wat je zaait."

Quintana heeft trouwens nog een contract bij Movistar tot eind 2019, maar staat niet weigerachtig tegenover een verlenging. "Ik heb het hier naar mijn zin. Deze ploeg straalt rust uit. Als het team me een verlenging aanbiedt, zou ik graag blijven." (DNR)