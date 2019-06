KOERS KORT. UCI bevestigt onderzoek naar manager Van Gansen - Jens Debusschere in Tour-selectie Redactie

28 juni 2019

10u58

UCI bevestigt onderzoek tegen wielermanager Van Gansen

De Internationale Wielerunie (UCI) bevestigt in een officieel bericht op zijn website dat er een onderzoek is gestart tegen Patrick Van Gansen, manager en sportdirecteur van de wielerploeg Health Mate Ladies Team. De man kwam in opspraak nadat meerdere rensters hem beschuldigden van grensoverschrijdend seksueel gedrag.

De UCI stelt dat “de Ethische Commissie een formeel onderzoek heeft opgestart tegen Patrick Van Gasten (sic), algemeen manager van Healthmate - Cyclive Team”. Volgens die commissie zijn er “aanwijzingen” dat de ethische code van de UCI is overtreden.

“De Ethische Commissie zal nu een eigen onderzoek voeren middels mondelinge en schriftelijke verhoren”, luidt het. Voor de ondervragingen is een panel aangeduid. De UCI benadrukt dat er verder geen extra informatie zal worden gegeven “zodat de Ethische Commissie het onderzoek op een onafhankelijke manier kan voeren”.

Eerder deze maand kwam Patrick Van Gansen onder vuur te liggen. Meerdere rensters onder wie de Israëlische Esther Meisels, de Zweedse Sara Mustonen en de Franse Chloë Turblin beschuldigden hem van ongepast gedrag. Zelf ontkende de wielermanager de aantijgingen. Hij besliste ook klacht wegens laster en eerroof neer te leggen.

Adam Yates (Mitchelton-Scott) krijgt tweelingbroer Simon in steun

Adam Yates start in de Tour als de kopman van Mitchelton-Scott. De 26-jarige Engelsman kan rekenen op de steun van zijn tweelingbroer Simon, zo bevestigt het Australische team.

Adam Yates werd in 2016 vierde in de Tour (en winnaar van het jongerenklassement) maar zakte vorig jaar door het ijs. Dit voorjaar bewees hij met dichte ereplaatsen in onder meer Tirreno-Adriatico (tweede), de rondes van Catalonië (tweede) en het Baskenland (vijfde) en Luik-Bastenaken-Luik (vierde) dat de conditie uitstekend is.

“Het is een zware Tour dit jaar, vooral op het einde. Ritten 18, 19 en 20 beloven zeker vuurwerk”, zegt hij. “Het is een lastig parcours maar we brengen een sterk team op de been.”

Naast de broers Yates bestaat de selectie uit de Australiërs Luke Durbridge, Jack Haig en Michael Hepburn, de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, de Deen Chris Juul-Jensen en de Italiaan Matteo Trentin.

Debusschere naar de Tour

Jens Debusschere is vandaag door zijn team Katusha Alpecin geselecteerd voor de Ronde van Frankrijk, die op 6 juli in Brussel begint.

Voor de 29-jarige Debusschere wordt het zijn derde Tour. In 2015 en 2016 nam hij deel in het shirt van Lotto.

De Rus Ilnur Zakarin wordt de kopman van de Zwitserse WorldTourploeg. Hij werd vorig jaar negende in La Grande Boucle en won in 2016 een rit. Dat deed Zakarin eerder dit jaar ook in de Ronde van Italië, waarin hij als tiende eindigde.

De rest van de selectie bestaat uit de Duitsers Nils Politt (de nummer twee van Parijs-Roubaix) en Rick Zabel, de Engelsman Alex Dowsett, de Portugees José Gonçalves, de Oostenrijker Marco Haller en de Deen Mads Würtz Schmidt.

