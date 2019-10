KOERS KORT. Tyfoon en hersenschudding gooien roet in eten voor Elke Vanhoof op olympisch testevent BMX De wielerredactie

11 oktober 2019

Elke Vanhoof past op olympisch testevent BMX

Door de gevolgen van een eerder opgelopen hersenschudding is Elke Vanhoof vrijdag niet van start gegaan in het olympisch testevent BMX in het Japanse Tokio. Die wedstrijd zou pas morgen en zondag plaatsvinden, maar werd door tyfoongevaar vervroegd.

Vanhoof is sinds eind maart op de sukkel met de gevolgen van een valpartij in een manche van de Europese beker in het Italiaanse Verona, waar ze een whiplash en hersenschudding opliep. Daardoor verdween de voormalige Europese kampioene wekenlang uit competitie en kon ze minder kwalificatiepunten verzamelen voor de Olympische Spelen dan verhoopt. Bovendien blijkt de hersenschudding het Belgische BMX-boegbeeld soms nog steeds parten te spelen. Door de gevolgen daarvan moest ze tijdens haar opwarming in Tokio beslissen om forfait te geven voor de wedstrijd.

Winst in het testevent in Tokio ging naar de Fransman Romain Mahieu en de Australische Saya Sakakibara, die in Japan werd geboren.