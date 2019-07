KOERS KORT. Tweede zege op rij voor Marianne Vos in Giro Rosa Redactie

07 juli 2019

17u45

Bron: Belga

Tweede zege op rij voor Marianne Vos in Giro Rosa

Marianne Vos heeft in de Giro Rosa (World Tour) haar tweede overwinning op rij gescoord. De Nederlandse van CCC sprintte in extremis, op een hellende aankomst en na 104,1 km van Sagliano Micca naar Piedicavallo, naar de zege voorbij Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott) die zich zegezeker waande. Ceclie Ludwig Uttrup finiste als derde.

Een kopgroep van drie scheidde zich al vroeg in de wedstrijd af: Dalia Muccioli, Lisa Morzenti en Eri Yonamine. Maximaal kregen ze 2:30 bonus, maar halfweg koers zakte die al onder de minuut en ze zouden het niet uitzingen tot het eind.

Integendeel, op 50 km vormde zich een nieuw leidersduo met Eugenia Bujak, ook zij werd weer bij de lurven gevat op 12 km in het lastige slot. De laatste vluchter was Tayler Wiles, zij zag haar aanval stranden op 3 km waarna de finale helemaal losbarstte. Op de hellende finish leek Lucy Kennedy het te halen met een ultieme versnelling, maar net toen ze wou juichen, snelde Vos haar in extremis voorbij. De Poolse Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM Racing) blijft leider.