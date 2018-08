KOERS KORT. Tweede ritzege op rij voor Ackermann in Polen - Alarcon opnieuw aan het feest in Portugal Redactie

05 augustus 2018

20u40 0

Tweede ritzege op rij voor Ackermann in Ronde van Polen

De Duitser Pascal Ackermann heeft zijn tweede ritzege op rij geboekt in de Ronde van Polen (WorldTour). In een bijzonder warrige sprint won hij net als zaterdag voor de Colombiaan Alvaro Hodeg en verstevigt zo zijn leidersplaats.

Twee Belgen gaven mee kleur aan de tweede etappe, een rit van 156 km tussen Tarnowskie Gory en Katowice. Jan Bakelants en Jenthe Biermans schoven mee in de lange ontsnapping samen met twee Polen en een Rus. Biermans kwam als eerste voorbij aan de drie premiesprinten, maar viel nadien terug door materiaalpech.

In het peloton zorgde vooral het BORA-hansgrohe van leider Ackermann ervoor dat de vluchters geen kans kregen om het uit te vechten voor de zege. Elf kilometer voor de streep zat het avontuur erop voor Bakelants en co. In de laatste twee kilometer zette Quick-Step Floors opnieuw zijn trein voor Alvaro Hodeg op de rails, maar die werd helemaal in de war gestuurd door een late poging van Jan Tratnik en twee leden van de Poolse nationale ploeg.

Ackermann en Hodeg moesten zich in de sprint bergaf met enkele riskante manoeuvres van de ene kant van de weg naar de andere gooien om nog door het geharrewar heen te geraken. Giacomo Nizzolo werd in hun spoor derde. In het klassement heeft Ackermann nu acht seconden voorsprong op Hodeg. Biermans staat dankzij het gesprokkel onderweg nu derde op elf seconden, Bakelants is zesde. Maandag krijgen de sprinters opnieuw een kans aan het eind van een etappe van 140 km.

Alarcon voor de tweede keer aan het feest in Portugal

De Spanjaard Raul Alarcon (W52/FC Porto) heeft na de derde ook de vierde rit in de Ronde van Portugal (Por/2.1) gewonnen. Hij haalde het na 144 km van Guarda naar Penhas da Saúde solo voor Joni Brandao en Joao Benta, en verstevigt zo zijn leidersplaats.

Antwerpse Havenpijl is prooi voor Tibo Nevens

Tibo Nevens (Home Solution-Soenens) heeft de Antwerpse Havenpijl, met start en aankomst na 178 km in Merksem, gewonnen. Hij haalde het in een massasprint van Edward Planckaert en de Nederlander Bos van der Kooij.