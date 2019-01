KOERS KORT. Tweede rit San Juan ingekort door hitte - Vanthourenhout aan de betere hand - Van der Poel kent zijn landgenoten voor het WK Redactie

28 januari 2019

Michael Vanthourenhout stilaan weer de oude

Michael Vanthourenhout herstelt goed van de voedselvergiftiging die hij zaterdag opliep. Hij moest gisteren nog verstek geven voor de wereldbeker in Hoogerheide, maar kon vandaag toch weer trainen.

Vanthourenhout was samen met de nationale ploeg in Hoogerheide om al wat zaken te bespreken met het oog op het WK in Bogense. Tijdens de verkenning van de omloop in Nederland werd hij onwel. De renner werd overgebracht naar het ziekenhuis, dat hij ‘s avonds alweer mocht verlaten. Zondag gaf hij uit voorzorg wel forfait en nam hij de nodige rust.

“Vandaag heeft hij wel weer kunnen fietsen”, klinkt het bij Marlux-Bingoal. “Honderd procent is hij nog niet, maar dat komt wel in orde.”

Ook uit het kamp van Thibau Nys, geselecteerd voor het WK bij de junioren, kwam goed nieuws. Nys junior kwam ten val aan de balken in Hoogerheide en moest de wedstrijd verlaten. Hij klaagde over pijn aan de elleboog en borst en liep in het ziekenhuis langs bij Toon Claes om foto’s te laten nemen. Er werden geen breuken vastgesteld, wel was hij natuurlijk geschrokken van de felle klap. Maandag kon hij alweer de lessen volgen. “Hij is gewoon naar school gegaan”, klinkt het bij Telenet-Fidea. “Er waren ook geen bijkomende onderzoeken of dergelijke meer nodig.”

Tweede rit in San Juan ingekort door warmte

Persbericht van de organisatie van de Ronde van San Juan. De tweede etappe van de zevendaagse rittenkoers in Argentinië wordt door de extreem warme weersomstandigheden aangepast. De start, die oorspronkelijk gepland stond om 20u32 Belgische tijd wordt uitgesteld naar 21u. Ook de rit zelf wordt ingekort. In plaats van vier plaatselijke ronden krijgt het peloton er maar drie voor de wielen geschoven. De oorspronkelijk 160,2 km worden er dus 129,6. Bovendien krijgen we dus slechts drie beklimmingen van de Alto Punta Negra. Na de derde klim is de finish getrokken.

Otto Vergaerde is nu ook officieel van Corendon-Circus

Net voor het debuut op het Pro-Continentale niveau in de ster van Bessèges (7 februari 2019) vervoegt Otto Vergaerde Corendon-Circus. De overstap van Vergaerde hing al langer in de lucht, maar werd afgelopen week volledig afgerond. De 24-jarige Oost-Vlaming heeft ervaring op het Pro-Continentale niveau en werkte al enkele klassiekers af waaronder de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Ook op de piste verdiende hij in het verleden zijn sporen met een Europese titel en een WK-medaille.

Vorig seizoen moest Vergaerde gedwongen een stap terugzetten, dit jaar wil hij zich opnieuw bewijzen. “Ik wil opnieuw naar mijn oude niveau toegroeien”, vertelt hij. “Ik ben dan ook erg blij dat ik die kans nu krijg. Het wordt een belangrijk jaar maar ik denk dat ik nog wel groeimarge heb gezien mijn jonge leeftijd. Binnen de professionele structuur van Corendon-Circus hoop ik om mij volledig te kunnen ontwikkelen.”

Vergaerde trok vorige week ook al mee naar Benicassim voor de ploegstage. “Het was een blij weerzien, velen van mijn ‘nieuwe’ ploegmaten ken ik al langer. Het was ook een fijne kennismaking met Mathieu van der Poel. De sfeer zit er goed in en je voelt dat we allemaal naar hetzelfde doel willen toegroeien. De ploeg is trouwens erg strategisch en met een duidelijke visie samengesteld, héél wat jong talent aangevuld met enkele ervaren rotten zoals Stijn Devolder en Lasse Norman Hansen en uiteraard een unieke kopman. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we als team heel wat mooie dingen kunnen neerzetten.”

Van der Poel kent zijn landgenoten op het WK

De Nederlandse selectie voor het WK veldrijden in het Deense Bogense is bekend. Bij de heren elite staan Mathieu van der Poel, Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis, David van der Poel, Sieben Wouters en Stan Godrie aan de start. De damesploeg bestaat uit Marianne Vos, Annemarie Worst, Denise Betsema, Sophie de Boer, Lucinda Brand en Maud Kaptheijns.

Dit zijn de toppers die ons land vertegenwoordigen op het WK veldrijden in Bogense komend weekend! 💪🏻



Lees alles over het WK veldrijden op https://t.co/zWffkXTg6E

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw vormen duo in Denemarken

Kenny De Ketele, hersteld van een sleutelbeenbreuk, en Moreno De Pauw, die recent vader werd, zullen een koppel vormen tijdens de Zesdaagse van Kopenhagen. Die gaat donderdag van start. Dat hebben beide renners last minute beslist, zo meldt De Ketele op Instagram.

De Ketele kwam niet meer in actie sinds hij begin januari een sleutelbeen brak in de Zesdaagse van Rotterdam. De Pauw werd vorige week vader, twee weken vroeger dan verwacht.

Vorig jaar won De Ketele de Zesdaagse van Kopenhagen, aan de zijde van de Deen Michael Morkov. De Pauw werd tweede met de Nederlander Yoeri Havik. Samen eindigden De Ketele en De Pauw in 2016 en 2017 op de tweede plaats.

Hester en Morkov weer leiders in Berlijn, Robbe Ghys is derde

Marc Hester en Jesper Morkov hebben gisteren op de vierde dag de leiding heroverd in de Zesdaagse van Berlijn. Met 299 punten heeft het duo negen punten voor op de Polen Wojciech Pszczolarski en Daniel Staniszewski en tien op onze landgenoot Robbe Ghys, die met de Nederlander Wim Stroetinga een koppel vormt. De Duitser Roger Kluge en Theo Reinhardt, leiders na de derde dag, zakten naar de vierde plaats, op gelijke hoogte van Ghys en Stroetinga.

Stand na de 4e dag:

1. Marc Hester/Jesper Morkov (Den) 299 ptn

2. Wojciech Pszczolarski/Daniel Staniszewski (Pol) 290

3. Wim Stroetinga/Robbe Ghys (Ned/Bel) 289

4. Roger Kluge/Theo Reinhardt (Dui) 289

5. Andreas Graf/Andreas Müller (Oos) 273

op 3 ronden:

6. Henning Bommel/Kersten Thiele (Dui) 296

7. Melvin Van Zijl/Jules Hesters (Ned/Bel) 244

op 6 ronden:

8. Moritz Augenstein/Sebastian Schmiedel (Dui) 237

op 7 ronden:

9. Chris Latham/Andrew Tennant (GBr) 197

10. Maximilian Beyer/Achim Burkart (Dui) 192