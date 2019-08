KOERS KORT. Trentin verhuist naar team Van Avermaet - Van Gestel trekt naar Total Direct Energie Redactie

02 augustus 2019

12u24 0

Dries Van Gestel trekt naar Total Direct Energie

Dries Van Gestel verlaat aan het einde van het jaar Sport Vlaanderen-Baloise en zet zijn loopbaan voort bij het Franse Total Direct Energie. De 24-jarige Kempenaar ondertekent bij zijn nieuwe team een contract voor twee jaar.

Met Van Gestel in de ploeg mikt Total Direct Energie vooral op de klassiekers. Hij moet er onder meer de Nederlander Niki Terpstra bijstaan, winnaar van de Ronde van Vlaanderen (2018) en Parijs-Roubaix (2014).

Van Gestel telt een overwinning bij de profs. In 2017 ging hij met de winst aan de haal in de eerste rit van de Tour des Fjords.

Trentin officieel ploegmaat Van Avermaet

Matteo Trentin heeft de eer de eerste grote officieel aangekondigde wielertransfer van het peloton te zijn deze zomer. De transfermarkt in het wielrennen is sinds gisteren open, ploegen mogen vanaf dan officieel hun versterkingen aankondigen. Eerder mag niet wegens UCI-regels. Toch zijn al flink wat overgangen officieus bekend. De overstap van Matteo Trentin van Mitchelton-Scott naar CCC was er één van. Nu wordt de Italiaan dus officieel ploegmaat van Greg Van Avermaet. De olympische kampioen ziet daarmee de kern van z’n team serieus versterkt. Trentin is de huidige Europese kampioen op de weg en won ook in de Tour een rit. Verder geldt hij als een serieuze kandidaat in de klassiekers.

Trentin - vandaag trouwens jarig - ziet het zo: “Ik ken ploegleider Fabio Baldato en Alessandro De Marchi uit het team. Ik denk dat ik met CCC in heel wat wedstrijden kan scoren. Ik won nog nooit een grote klassieker, maar ik denk dat ik aan de zijde van Van Avermaet meer kansen maak. Samenrijden zal ons meer kansen geven op de zege. Verder droom ik ook van een puntenklassement in de grote ronde in de komende seizoenen.”

❗ TRANSFER NEWS ❗



We are pleased to welcome European Champion @MATTEOTRENTIN to @CCCProTeam in 2020!



📄 👉🏼 https://t.co/BKm56PthhH#RideForMore



....and Happy Birthday, Matteo! pic.twitter.com/UqWyOxWCuS CCC Team(@ CCCProTeam) link

Cavendish mag zich bewijzen in Polen

Team Dimension Data heeft z’n selectie voor de Ronde van Polen vrijgegeven. De Zuid-Afrikaanse ploeg neemt onder leiding van ploegleider Hendrik Redant de volgende namen mee: Ben O’Connor, Jaco Venter, Bernie Eisel, Gino Mader, Stefan De Bod, Enrico Gasparotto en... Mark Cavendish. De 34-jarige Brit werd vorige maand nog gepasseerd voor de Tour. Dimension Data verwacht dat de eerste drie ritten in Polen kansen bieden voor de sprinters en daar wil het team zien of Cavendish die kansen nog kan pakken. De sprinter deed vorige week al mee aan de Adriatica Ionica Race, maar gaf op in de tweede rit met aankomst op de Tre Cime di Lavaredo.