KOERS KORT. Trentin verhuist naar team Van Avermaet - Loes Sels weg bij Pauwels Sauzen-Bingoal

02 augustus 2019

Loes Sels en Pauwels Sauzen-Bingoal uit elkaar

Veldrijdster Loes Sels (34) vertrekt bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Dat heeft het team vandaag bekendgemaakt. “Loes Sels maakt niet langer deel uit van Pauwels Sauzen-Bingoal”, zo klinkt het op Twitter. “Sels heeft, na overleg met teammanager Jurgen Mettepenningen, een correcte verbrekingsvergoeding betaald. Daardoor werd haar lopende contract per direct door beide partijen stopgezet.”

Sels won in het afgelopen veldritseizoen de Kasteelcross in Zonnebeke en de veldritten in Ardooie, het Luxemburgse Contern en Gullegem. Ze kroonde zich in 2007 en 2008 tot Belgisch kampioene. In 2018 ruilde ze Crelan-Charles voor Pauwels Sauzen-Vastgoedservice.

Deceuninck-Quick.Step verwelkomt twee stagiairs

De Duitser Jannik Steimle en de Nieuw-Zeelander Samuel Gaze zullen Deceuninck-Quick.Step komende herfst vervoegen als stagiairs. Dat heeft de wielerploeg vandaag laten weten.

De 23-jarige Steimle komt momenteel uit voor Team Voralberg en veroverde dit jaar zes zeges. Hij won onder meer de proloog en vijfde etappe in de Ronde van Oostenrijk, net als het eindklassement in de Ronde van Opper-Oostenrijk.

Gaze, net als Steimle 23 jaar, maakte vooral indruk in het mountainbiken. In die discipline kroonde hij zich bij de U23 al tweemaal tot wereldkampioen.

Caleb Ewan topt sprintersaffiche in Prudential RideLondon-Surrey Classic

De Australiër Caleb Ewan (Lotto-Soudal) is de topfavoriet voor winst in de Britse eendagskoers RideLondon Classic (WorldTour).

Na driedubbele ritwinst in de Ronde van Frankrijk topt Ewan de affiche van de wedstrijd, voluit de Prudential RideLondon-Surrey Classic. Al is hij bijlange niet de enige sprinter met naam op de startlijst: onder meer ook Elia Viviani, Alexander Kristoff, Sam Bennett, Arnaud Démare, Michael Matthews, Alvaro Hodeg, Giacomo Nizzolo en Sonny Colbrelli worden aangekondigd. Uittredend winnaar Pascal Ackermann koos voor de Ronde van Polen.

De stormloop van snelle mannen naar Londen is geen toeval. Ondanks de vijfvoudige beklimming van Box Hill is de kans groot dat een uitgebreid peloton zich na 169 kilometer aandient voor een sprint op The Mall. Vanuit Belgisch oogpunt is het afwachten of namen als Philippe Gilbert, Sep Vanmarcke, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Edward Theuns, Jens Debusschere en Tom Van Asbroeck wachten op die spurt, of hem proberen te ontlopen.

Ook voor de vrouwen is er een WorldTour-wedstrijd in Londen, maar dan op zaterdag. Zij krijgen Box Hill niet voor de wielen, maar wel een stadscriterium van amper 68 kilometer. Van de drie edities won titelverdedigster Kirsten Wild er twee.

Dries Van Gestel trekt naar Total Direct Energie

Dries Van Gestel verlaat aan het einde van het jaar Sport Vlaanderen-Baloise en zet zijn loopbaan voort bij het Franse Total Direct Energie. De 24-jarige Kempenaar ondertekent bij zijn nieuwe team een contract voor twee jaar.

Met Van Gestel in de ploeg mikt Total Direct Energie vooral op de klassiekers. Hij moet er onder meer de Nederlander Niki Terpstra bijstaan, winnaar van de Ronde van Vlaanderen (2018) en Parijs-Roubaix (2014).

Van Gestel telt een overwinning bij de profs. In 2017 ging hij met de winst aan de haal in de eerste rit van de Tour des Fjords.

Trentin officieel ploegmaat Van Avermaet

Matteo Trentin heeft de eer de eerste grote officieel aangekondigde wielertransfer van het peloton te zijn deze zomer. De transfermarkt in het wielrennen is sinds gisteren open, ploegen mogen vanaf dan officieel hun versterkingen aankondigen. Eerder mag niet wegens UCI-regels. Toch zijn al flink wat overgangen officieus bekend. De overstap van Matteo Trentin van Mitchelton-Scott naar CCC was er één van. Nu wordt de Italiaan dus officieel ploegmaat van Greg Van Avermaet. De olympische kampioen ziet daarmee de kern van z’n team serieus versterkt. Trentin is de huidige Europese kampioen op de weg en won ook in de Tour een rit. Verder geldt hij als een serieuze kandidaat in de klassiekers.

Trentin - vandaag trouwens jarig - ziet het zo: “Ik ken ploegleider Fabio Baldato en Alessandro De Marchi uit het team. Ik denk dat ik met CCC in heel wat wedstrijden kan scoren. Ik won nog nooit een grote klassieker, maar ik denk dat ik aan de zijde van Van Avermaet meer kansen maak. Samenrijden zal ons meer kansen geven op de zege. Verder droom ik ook van een puntenklassement in de grote ronde in de komende seizoenen.”

Cavendish mag zich bewijzen in Polen

Team Dimension Data heeft z’n selectie voor de Ronde van Polen vrijgegeven. De Zuid-Afrikaanse ploeg neemt onder leiding van ploegleider Hendrik Redant de volgende namen mee: Ben O’Connor, Jaco Venter, Bernie Eisel, Gino Mader, Stefan De Bod, Enrico Gasparotto en... Mark Cavendish. De 34-jarige Brit werd vorige maand nog gepasseerd voor de Tour. Dimension Data verwacht dat de eerste drie ritten in Polen kansen bieden voor de sprinters en daar wil het team zien of Cavendish die kansen nog kan pakken. De sprinter deed vorige week al mee aan de Adriatica Ionica Race, maar gaf op in de tweede rit met aankomst op de Tre Cime di Lavaredo.