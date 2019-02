KOERS KORT. Trentin sprint naar zege in Ruta del Sol, Wellens blijft leider - Nizzolo wint in Oman, Lutsenko eindlaureaat De wielerredactie

21 februari 2019

Trentin sprint naar zege in Ruta del Sol, Wellens blijft leider

Matteo Trentin heeft de tweede etappe van de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De Europese kampioen toonde zich de snelste na een lastige finale. Tim Wellens, die gisteren de eerste rit won, blijft leider.

De renners kregen vandaag de langste etappe in de Ruta del Sol voorgeschoteld: 216 kilometer. Dat schrikte Kévin Van Melsen echter niet af om in het offensief te trekken. De Waal van Wanty-Groupe Gobert kreeg het gezelschap van Alexandr Kulikovskiy, Mattia Viel, Umberto Orsini, Juan Antonio López-Cozar en Dzmitry Zhyhunou.

Het zestal reed een voorgift van zo’n zeven minuten bij elkaar, maar nadien smolt die bonus als sneeuw voor de zon. Van Melsen en co werden op ruime afstand van de streep bij de lurven gevat. Nadien bleef het wegdek tot aan de aankomstplek Torre Don Jimeno (lichtjes) omhoog lopen.

’t Was puffen, maar een grote groep trok wel naar de meet. Uiteindelijk toonde Matteo Trentin zich nét sneller dan Danny van Poppel en Ivan Garcia Cortina. Daarnaast twee Belgen in de top tien: Edward Planckaert (zevende) en Michael Van Staeyen (negende). Tim Wellens finishte als twaalfde en behoudt zijn leiderstrui.

Nizzolo sprint het snelst, Lutsenko eindwinnaar in Oman

De Kazak Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) moest de eindzege in de Ronde van Oman (2.BC) niet meer afstaan op de slotdag. De Italiaan Giacomo Nizzolo (Team Dimension Data) sprintte daarin naar ritwinst.

Ook in de korte slotetappe van 135 km naar de Matrah Corniche lieten de Belgen zich zien in de aanval: Nathan Van Hooydonck (CCC Team) trok opnieuw een aanval in gang, en kreeg deze keer het gezelschap van landgenoot Stijn Vandenbergh (Ag2R - La Mondiale), de Canadees Adam de Vos en de Fransman Alexis Guerin.

De twee Belgen gingen samen met de Canadees de laatste van drie lokale ronden van 7,5 kilometer in met een voorsprong van 25 seconden op het peloton, dat was opgeschrikt door een valpartij. Die had onder meer de opgave van ritwinnaar Alexander Kristoff (UAE - Team Emirates) geëist en ook het nummer 2 in het klassement, de Italiaan Domenico Pozzovivo, moest achtervolgen.

In de laatste vier kilometer werden de vroege vluchters toch terug bij het nekvel gegrepen en kon het peloton zich opmaken voor de voorspelde sprint. Daarin haalde Nizzolo het voor zijn landgenoten Sonny Colbrelli en Davide Ballerini. Het is de eerste zege van de 30-jarige Italiaan voor zijn nieuwe team Dimension Data. Boris Vallée (zesde) en Amaury Capiot (achtste) haalden de top tien van de dag.

In de eindstand veranderde weinig tot niets: Lutsenko volgt zichzelf op als eindwinnaar en heeft zo op amper vijf koersdagen tijd al vier overwinningen op zijn palmares voor 2019 gezet. Pozzovivo sluit af als tweede, de Spanjaard Jesus Herrada als derde. Eliot Lietaer (Wallonie-Bruxelles) is de beste Belg in de eindstand op plaats zeven.

“Ik wist niet zeker of ik wel zou kunnen meesprinten”, zei Nizzolo na de finish. “Zaak was om dat klimmetje te overleven, maar dat lukte goed en ik gaf aan dat ik mee wou sprinten aan de ploeg. Ik vond het goede wissel en ja, inderdaad, het verschil is niet groot, maar wat telt is dat ik als eerste over die streep kwam.”

“Dit doet enorm veel deugd na een moeilijke winter”, ging hij verder. “Het geeft motivatie voor wat nog komt, maar er ligt nog veel werk op de plank. De conditie moet nog beter, maar met deze zege op zak geeft dat alvast veel goesting om verder te gaan op de ingeslagen weg en goed te trainen.”

Oliver Naesen tankt vertrouwen in Oman

Oliver Naesen mengde zich niet meer in de debatten van de slotrit van de Ronde van Oman. De Belgische kampioen van 2017 finishte als 41ste, vlak na Greg Van Avermaet. Hij keert met een goed gevoel huiswaarts en kijkt uit naar de start van het Vlaamse wielervoorjaar met de Omloop.

Met een vijfde plaats in de rit naar Al Bustan en een zevende stek in de derde rit verzamelde Naesen twee mooie ereplaatsen. Ook aan de bergrit naar Green Mountain hield hij een goed gevoel over.

“Ik blik zeer positief terug op deze week”, vertelde hij. “Het was een leuke week, een sportieve week, we hebben veel gekoerst en ik heb ook nog veel kilometers bij gedaan. Het ging goed, ik ben tevreden. Ja, ik win geen rit of speel ook geen enkele keer echt mee voor de zege, want het werd al snel duidelijk dat Alexey Lutsenko er echt bovenuit stak en ik mijn ambitie mocht opbergen. Je start elke koers met het idee dat je wil winnen, maar er is meer dan alleen maar winnen in koers, ook al wordt soms anders beweerd. Ik ben ‘content’, het was een goede week en ik reis met vertrouwen naar huis.”

Naesen wilde vooral eens rondkijken naar wat de ‘Niki Terpstra’s en Greg Van Avermaets’ van deze wereld waard waren. Zo vertelde hij vlak voor de start van de Ronde van Oman. “Dat klopt, maar ik heb eigenlijk vooral naar mezelf gekeken en de les die ik dan trek, is dat de conditie goed is. Ik kijk enorm hard uit naar het openingsweekend, er zijn nu nog acht dagen tot de Omloop, er is nog wat tijd om te rusten en trainen. Het houdt ook niet op na de Omloop, er komen nog heel belangrijke weken aan en ik zie die met vertrouwen tegemoet.”

Greg Van Avermaet telt af naar Omloop

Met een tweede en derde plaats kan Greg Van Avermaet terugblikken op een uitstekende Ronde van Oman. “Ik had natuurlijk graag een rit gewonnen, maar het gevoel is goed en wat telt is het klassieke voorjaar”, zei hij na de slotetappe.

Van Avermaet toonde zich ‘te braaf’ in de sprint die Colbrelli won en zag een sterke Lutsenko aan het werk. Geen ritzege, maar hij onthoudt het positieve. “Ik heb drie keer meegestreden voor winst, maar ik win niet. Dat is spijtig, ik had graag gewonnen het is ook geen ramp, verre van. Oman is voor mij vooral een voorbereidingskoers en ik ben tevreden over de conditie. De ploeg reed ook goed samen, niemand is gevallen en dat is toch ook belangrijk met het oog op volgende week. We hebben een mooie kern voor de Omloop en ik denk dat ik klaar ben om een sterk klassiek voorjaar te rijden.”

Van Avermaet keert nu huiswaarts, neemt een beetje rust en richt het vizier dan op de Omloop (2 maart), die hij al twee keer won. “Andere jaren komen we pas op maandag thuis na de Ronde van Oman, nu is er wat meer tijd tussen de twee wedstrijden en dat is zeker een voordeel. Ik kan ook nog wat goede trainingen afwerken en volgende week de Omloop nog eens verkennen. Dat doe ik met Gijs Van Hoecke, Guillaume Van Keirsbulck en Nathan Van Hooydonck en het geeft ons de kans om dat kasseigevoel opnieuw te ontdekken.”

“Ik kijk uit naar de wedstrijd van zaterdag, het zou fijn zijn om opnieuw te winnen in de Omloop. Ik deed dat al twee keer, het is de eerste echte grote koers van het jaar, iedereen telt daar naar af. Als je dan meteen kan winnen, dan pak je dat goede gevoel meteen mee naar de rest van het voorjaar.” Van Avermaet rijdt de Omloop, maar niet Kuurne-Brussel-Kuurne een dag later.

Pauwels naar UAE Tour

CCC trekt met Serge Pauwels naar de UAE Tour (24 februari - 2 maart). Onze 35-jarige landgenoot krijgt Patrick Bevin, Victor De La Parte, Alessandro De Marchi, Jakub Mareczko, Łukasz Owsian en Joey Rosskopf mee. “We willen goed openen in de ploegentijdrit”, verklaart sportdirecteur Jackson Stewart. “Verder zullen we ons met Jakub Mareczko concentreren op de sprintetappes en willen we met Patrick Bevin goed eindigen in het algemene klassement. Voorts hebben we verschillende type renners mee, waardoor we bij elke gelegenheid een resultaat kunnen neerzetten.”

Lotto-Soudal rekent op Ewan voor ritwinst in UAE Tour

De Australische sprinter Caleb Ewan moet Lotto-Soudal dagsucces bezorgen in de UAE Tour (WorldTour), die zondag begint en een week duurt. Klimtalent Bjorg Lambrecht hoopt de top tien in het klassement te halen.

“Het is een rittenkoers die een mooi parcours met veel afwisseling biedt. Er zijn namelijk twee aankomsten bergop, een finish bovenop een steile dam, drie sprintersetappes en een ploegentijdrit”, zegt sportdirecteur Mario Aerts. “Onze ambitie is absoluut om een rit te winnen. Caleb Ewan heeft de meeste kans om dit te verwezenlijken. Hij heeft een tijdje niet zijn normale trainingen kunnen afwerken door het laten wegnemen van zijn wijsheidstanden. In de UAE Tour kan hij de competitie opnieuw hervatten, met Milaan-San Remo in het vooruitzicht. We hebben in de Tour Down Under gezien dat Caleb niet echt een trein nodig heeft. Hij moet gewoon in een goede positie aan zijn sprint kunnen beginnen. Roger Kluge en Adam Blythe zullen de belangrijkste mannen zijn om Caleb in het juiste wiel af te zetten.”

Bjorg Lambrecht (21) is volgens Aerts “vrij om te tonen waartoe hij in staat is in de andere ritten en in het klassement”. “De concurrentie is natuurlijk redelijk zwaar, dus dat zal niet makkelijk zijn”, onderstreept Aerts. “Bjorg is jong en heeft nog veel progressiemarge. Zijn piek ligt ook iets later in het seizoen. We zullen zien hoe zijn vorm is in vergelijking met de andere toppers, zoals Dumoulin, Kelderman en Nibali.”

“Ik heb drie etappes aangeduid met de ambitie om zeker in één van die drie een goede uitslag te behalen”, legt Lambrecht uit. “Het klassement is niet echt een hoofddoel, maar het zou uiteraard mooi meegenomen zijn. Het belangrijkste is om voor de eerste keer top tien te rijden in de WorldTour en op die manier met veel vertrouwen naar de volgende koersen te gaan. Mijn grote doel dit jaar is de Ronde van het Baskenland. Ook in de Waalse klassiekers wil ik goed presteren. Voor die finales was ik vorig jaar nog iets te licht, maar nu voel ik me al een pak sterker.”

De selectie

Sander Armée, Adam Blythe (GBr), Caleb Ewan (Aus), Adam Hansen (Aus), Roger Kluge (Dui), Bjorg Lambrecht en Maxime Monfort

Vital Concept-B&B Hotels kreeg dieven over de vloer

De Ruta del Sol kreeg afgelopen nacht dieven over de vloer. VeloPro weet immers dat twaalf van de veertien wegfietsen van Vital Concept-B&B Hotels zijn gestolen. Aan de tijdritfietsen werd niet geraakt. Even was er onzekerheid of de Franse pro-continentale wielerploeg kon starten in de tweede etappe van de Spaanse rittenkoers. Uiteindelijk vielen er verschillende oplossingen uit de bus. Een fietszaak leende enkele Orbea-fietsen uit terwijl ook Euskadi-Muris en Fundación Euskadi tweewielers ter beschikking stelde. Zo gingen ze deze ochtend toch van start.

