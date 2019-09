KOERS KORT. Trentin leidt Italiaanse selectie - Lammertink twee jaar bij Wanty-Gobert - Van Wilder wordt vroegtijdig prof bij Lotto Soudal Redactie

24 september 2019

Matteo Trentin kopman van Italiaanse selectie

De Italiaanse bondscoach Davide Cassani heeft zijn achtkoppige ploeg voor de WK-wegrit van zondag definitief rond. Kopman is zoals verwacht Matteo Trentin. De 30-jarige renner van Mitchelton-Scott, die in 2020 naar het CCC van Greg Van Avermaet trekt, verkeert in topvorm. Dat bewees hij zondag nog met winst in de Trofeo Matteotti. Eerder deze maand won de Europese kampioen van 2018 een rit in de Ronde van Groot-Brittannië en eindigde er tweede in de algemene rangschikking na Mathieu Van der Poel, ook een WK-favoriet. Ook in de Tour was Trentin aan het feest in de etappe naar Gap.

Trentin, in 2017 vierde op het WK in Noorse Bergen, krijgt Alberto Bettiol (winnaar van de Ronde van Vlaanderen), Davide Cimolai, Sonny Colbrelli, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Diego Ulissi en Gianni Visconti mee als ploegmaats.

Nederlander Lammertink twee jaar bij Wanty-Gobert

De Nederlander Maurits Lammertink heeft een contract voor twee seizoenen ondertekend bij Wanty-Gobert. De 29-jarige Lammertink komt over van Roompot-Charles en heeft ook een verleden bij Katusha. Met Hilaire Van der Schueren werkte hij samen bij Vacansoleil-DCM in 2012 en 2013. Op zijn erelijst staan ritten in de Ronde van België en de Tour du Limousin. Drie jaar geleden won hij het eindklassement van de Ronde van Luxemburg, dit jaar werd hij er tweede. Andere resultaten behaalde hij dit seizoen in de Ster ZLM Tour (zesde in het eindklassement) en de Brabantse Pijl (tiende).

“Maurits Lammertink is een zeer goede renner, die ik als neoprof bij Vacansoleil-DCM leerde kennen”, zegt Van der Schueren. “Ik nam hem op 22-jarige leeftijd mee naar de Giro, waar hij al bewees uit het goede hout gesneden te zijn. Zijn klimmerscapaciteiten zijn uitstekend, ik verwacht dat hij in rittenwedstrijden zonder hooggebergte lange tijd met de favorieten mee kan gaan. De toevoeging van Maurits Lammertink aan onze klimmersgroep stemt me zeer tevreden.”

Van Wilder wordt vroegtijdig prof bij Lotto Soudal

Na Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant wordt ook het derde grote Belgische (ronde)talent, Ilan Van Wilder, in 2020 vroegtijdig prof. De 19-jarige Opwijkenaar stroomt vanuit de U23-kern van Lotto-Soudal door naar het WorldTourteam. Ploegleider Kurt Van De Wouwer stipt aan dat er nog geen 100% zekerheid is, maar volgens onze bronnen is de deal rond. Van Wilder kon dit jaar bij de U23 eindelijk uit de schaduw treden van Evenepoel, waardoor zijn topprestaties (onder meer 7de in de Ronde van de Isard, 4de in de Vredeskoers en 3de in de Toekomstronde) meer opvielen. Op het EK tijdrijden was hij negende.

Vandaag rijdt hij het WK tegen de klok. “Ik hoop ook op dit zware parcours op een mooie uitslag. Top tien zou leuk zijn. Maar mijn debuutseizoen bij de U23 is nu al geslaagd. Alles wat er nog bijkomt is bonus. Price-Pejtersen en vooral Bjerg, de Deense nummers één en twee van het EK in Alkmaar, zijn ook hier de topfavorieten.”

Jurgen Mettepenningen overweegt ernstig om ploeg volgend jaar niet meer te laten starten in VS

Sportief waren de eerste wereldbekerwedstrijden een groot succes voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen, maar financieel houdt hij er een kater aan over. Zes renners en vijf man personeel twee weken naar Amerika sturen, kost veel geld. “Meer dan 40.000 euro”, zegt Mettepenningen. Ook al levert elke renner een persoonlijke bijdrage, het blijft een dure operatie.

“En ik zie er het nut niet van in”, zegt Mettepenningen. “De UCI en Peter Van Den Abeele leveren heel goed werk om het veldrijden vooruit te helpen, maar we moeten kunnen toegeven dat Amerika niet gebracht heeft wat ervan verwacht werd. Het grote publiek komt niet. En we koersen er tegen exact dezelfde renners als in Eeklo of Meulebeke. Dan vind ik het absurd om deze investering te doen: er is de kostprijs, maar ook fysieke belasting van de jetlag en de mentale opoffering van 14 lange dagen weg van huis. We moeten dit herevalueren. Ik wil graag de dialoog aangaan. Want op deze manier is de kans heel reëel dat wij volgend jaar thuisblijven met de ploeg.” (BA)

Gaviria haakt af voor de wegrit

Fernando Gaviria zal zondag niet meedoen aan de wegrit op het WK in Yorkshire. De Colombiaanse sprinter van Team Emirates voelt zich niet fit genoeg om een wedstrijd van bijna 300 kilometer af te haspelen. Voor snelle man Gaviria, dit jaar winnaar van een etappe in de Giro, kan bondscoach Carlos Mario Jaramillo geen vervanger meer oproepen. De ploeg van Colombia bestaat daardoor uit zeven renners in plaats van acht. Nairo Quintana en Esteban Chaves zijn de voornaamste troeven van Colombia op het WK. Vorige week besloot ook Egan Bernal al om de wegwedstrijd niet te rijden.

CCC laat Poolse kampioen Michal Paluta debuteren in profpeloton

Michal Paluta, de Poolse kampioen op de weg, werkt volgend jaar zijn eerste seizoen als profrenner af. Hij wordt door CCC, de enige Poolse WorldTourploeg, vanuit de beloftenkern overgeheveld naar de profs.

“Als Poolse ploeg, met een Poolse naamsponsor, zal het een eer zijn de Poolse kampioen in het team te heben”, zegt ploegmanager Jim Ochowicz. “Op zijn 23e heeft Michal een lange carrière voor zich. We kijken ernaar uit zijn talent verder te ontwikkelen. Door zijn promotie naar de WorldTour krijgt Michal de kans bij te leren van onze meest ervaren renners en kan hij verder bouwen op de ervaring die hij de voorbije vijf jaar heeft opgedaan.”

Paluta zal bij CCC koersen aan de zijde van een rist Belgen, onder wie olympisch kampioen Greg Van Avermaet, Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en Guillaume Van Keirsbulck.

