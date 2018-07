KOERS KORT: Tourdebutant Dupont "niet snel onder de indruk"- Lampaert blikt vooruit naar de Tour Wielerredactie

05 juli 2018



Deze namiddag werd in de Vendée het Belgische procontinentale Wanty-Groupe Gobert voorgesteld. Tourdebutant in het team van Hilaire Van der Schueren is de West-Vlaamse sprinter Timothy Dupont. Hij mikt op minstens een paar toptienplaatsen.

Dupont lijkt echter weinig onder de indruk van de Tour. "Voorlopig nog niet", klinkt het. "Ik ben ondertussen 30 en heb al wat meegemaakt. Al is dit wel het absolute hoogtepunt in mijn carrière natuurlijk. Een carrière die moeilijk op gang kwam, maar die ik toch beetje bij beetje verder heb kunnen uitbouwen. Ik hoop dat ik me hier kan tonen. Stress? Nee, toen ik thuis vertrok had ik het wat lastig om mijn 15 maanden oude dochtertje Marilyn vier weken achter te laten. Maar van de Tour zelf heb ik echt geen schrik. Een massasprint is en blijft een massasprint. Denk ik toch..."

Naast Dupont is ook ploegmaat Andrea Pasqualon spurter. De Italiaan is volgens Dupont sterker in sprints bergop, terwijl hijzelf intrinsiek iets rapper is op vlakke aankomsten. Maar ploegleider Hilaire Van Der Schueren wil de twee -naast elkaar- toch elk hun ding laten doen. "Pasqualon heeft niet echt iemand nodig. Die springt van wiel naar wiel. Timothy krijgt Guillaume Van Keirsbulck in steun."

Niet in lijstje topsprinters

"Het klopt dat ik niet genoemd wordt in het lijstje kanshebbers met Gaviria, Kittel, Greipel, Groenewegen en vele anderen. Maar daar lig ik niet wakker van", knipoogt Dupont. "Ik weet dat ik zeker de top tien kan halen als alles normaal verloopt. En met wat meeval zit er misschien wel een topvijfplaats in."

Van Der Schueren bevestigt. "In de Vierdaagse heeft hij Greipel en Bouhanni geklopt. Weliswaar was dat niet voldoende voor winst, maar het geeft mij wel vertrouwen dat hij iets kan betekenen in de massasprints."

Lampaert blikt vooruit naar de Tour

Yves Lampaert is klaar voor de Tour. De renner van Quick.Step Floors kijkt ernaar uit om 'La Grande Boucle' te rijden in zijn Belgische trui. "Het wordt sowieso speciaal", aldus 'Lampie'. Bekijk hieronder zijn vooruitblik op de Tour:

Vrijspraak Chris Froome "volkomen logisch" voor voorzitter UCI

De Internationale Wielerunie UCI wijst de kritiek af die is ontstaan na de vrijspraak van Chris Froome in diens dopingaffaire. "Er is een beslissing gevallen die volkomen logisch is en die in de lijn ligt van een beslissing van het Wereldantidopingagentschap". Dat heeft UCI-voorzitter David Lappartient twee dagen voor de start van de Ronde van de Frankijk tegenover de Franse krant Le Figaro gezegd.

"De mensen hebben Froome beoordeeld voor het oordeel. Dat is dikwijls de wraak van het volk", vertelde Lappartient. "Vanaf het ogenblik in december dat er een lek was, voor het publiek een abnormale controle, betekende dit 'schuldig'. Mensen staan er niet bij stil dat renners de mogelijkheid hebben om voor een welbepaalde substantie uit te leggen waarom er redenen kunnen zijn dat iets niet normaal is".

De vrijspraak "is een beslissing die volkomen logisch is" en die "in de lijn ligt van de beslissing van het Wereldantidopingagentschap" WADA, beklemtoonde het UCI-hoofd. "Iedereen hakt nu in op de UCI. Maar op 28 juni kreeg ik een brief van het WADA die zei dat de stalen van Froome geen schending van het dopingreglement inhielden, ik zie niet in hoe in het licht daarvan Chris Froome te straffen".

Volgens Lappartient "wilden de mensen de kop van Froome zien rollen, schuldig of niet". "Zij willen hun waarheid, zij willen een sanctie zelfs al is er geen wettige basis. Het spijt me, maar zo gaat dit niet bij de UCI, zelfs al maakt dit de organisatie niet populair, zelfs al geeft dit soms de indruk dat er een entente is tussen een aantal mensen. Jammer genoeg voor hen (de kritikasters) en gelukkig voor de algemene rechtsprincipes - want men komt nog principes na - is Chris Froome vrijgesproken".

Serge Pauwels blijft dromen van ritzege in de Tour

Serge Pauwels (34) begint zaterdag aan zijn vijfde Tour de France. Bij Dimension Data krijgt hij net zoals de voorbije jaren een vrije rol en mag hij zijn kans gaan in de berg- of overgangsritten.

Pauwels was één keer zeer dicht bij ritwinst, in 2016 werd hij tweede achter Thomas De Gendt op de Mont Ventoux. "Het blijft mijn ultieme droom om een rit te winnen", zegt hij. "En ik hoop dat de dingen eens in mijn voordeel uitdraaien. Ik moet het gewoon blijven proberen en dat moet ik doen door mee te gaan in een ontsnapping. Ik moet niet veel aan mijn recept veranderen: blijven aanvallen en hopen dat ik eens raak schiet. Ik voel me goed en ben hoopvol dat ik nog steeds goed kan presteren en in staat ben om ooit een rit te winnen in de Tour. Het wordt zaak om de eerste week zonder kleerscheuren door te komen. De weersvoorspellingen zijn goed, het wordt lekker warm en droog weer, tot en met Roubaix. En na de rustdag hoop ik mijn ding te kunnen doen in de tweede en derde week. Hopelijk winnen we de eerste week eens met Mark Cavendish. Dat neemt de druk ook weg bij de ploeg, sponsors en andere renners."

Inderdaad, met Mark Cavendish en Edvald Boasson Hagen telt zijn team twee renners die voor ritzeges moeten zorgen. "Ik denk dat Mark zeker nog in staat is om etappes te winnen", meent de Antwerpenaar. "Hij heeft goed getraind en verschijnt hier bijzonder relaxed aan de start. Echt, hij is zeer goed gezind en heeft goesting in de Tour. Eigenlijk is dat altijd het geval bij hem. Sinds we samen koersen, merk ik dat hij in die Tour echt wel iets meer kan. Hij is ontspannen, een beetje zoals twee jaar geleden (toen hij vier ritten won). Mark is al zo vaak afgeschreven, met hem weet je nooit en hij zal zich zeker tonen in de sprints."

In 2015 werd Pauwels 13e in het eindklassement, in 2016 42e en vorig jaar 19e. "Met dat klassement ben ik niet bezig", aldus Pauwels. "In 2015 had ik geluk met een vroege vlucht en namen we veel tijd, maar dat geluk heb je niet elk jaar. Liever mik ik op een ritzege. Ik kijk echt uit naar de start en het valt me op dat ik minder nerveus ben dan andere jaren. Al stijgt de spanning wel een beetje, nu we zaterdag naderen. Maar de Tour is niet meer nieuw voor mij, ik weet wat me te wachten staat en dat scheelt toch een slok op een borrel."

Pauwels is einde contract bij Dimension Data. "Ik ben daar eigenlijk momenteel niet echt mee bezig", gaf hij toe. "onze teammanager is ook nog maar net toegekomen in de Tour en ik zal wel eens met hem spreken deze week. Ik ben hier heel tevreden en ik denk dat het gevoel wederzijds is. Ik maak me er eigenlijk geen zorgen over en ik denk wel dat er in de loop van de zomer witte rook zal komen."

Van Keirsbulck hoopt op stuntje

Guillaume Van Keirsbulck (27) maakte vorig jaar zijn debuut in de Tour de France en is ook nu weer van de partij voor Wanty-Groupe Gobert. Zijn opdracht is duidelijk. "Ik moet me net zoals vorig jaar tonen in een ontsnapping en onze kopman Guillaume Martin bijstaan."

Vorig jaar trok de West-Vlaming in de vierde rit naar Vittel op avontuur. Het zou een lange en eenzame solo van 190 kilometer worden, waarna hij uiteindelijk in het slot werd gegrepen en Arnaud Démare naar de zege sprintte, nadat Sagan die dag ook Mark Cavendish uit de Tour knokte. Van Keirsbulck kreeg de Prijs van de Superstrijdlust voor deze ontsnapping en moest daarna toch enkele dagen bekomen. "Ik denk niet dat ik dit jaar opnieuw alleen in de aanval trek", lacht hij. "Dat was vorig jaar ook niet de bedoeling. Maar er sloot niemand meer aan, dus moest ik wel doorrijden. Deze keer hoop ik me ook een paar keer te tonen in een ontsnapping, maar dan ga ik wel wachten tot er nog een paar renners aansluiten. Ik ben einde contract, ik wil en moet me hier wel een beetje tonen, nog eens een stuntje doen."

In deze Tour krijgt hij een dubbele opdracht. "Ik zal mijn werk doen voor de ploeg en onze kopman Guillaume Martin (die vorig jaar bij zijn debuut 23e werd in het eindklassement, nvdr.)", luidt het. "Al hoop ik wel om in de kasseirit mijn eigen kans te mogen gaan. Dat is een etappe waar ik echt naar uitkijk. Naar mijn mening hadden er nog iets meer kasseistroken in mogen liggen, want uiteindelijk, als het een bergrit is, kijken ze ook niet naar een col meer of minder (lacht). Nu hadden ze de klassieke renners ook wel wat meer mogen plezieren, maar het is wat het is. Voorts zijn er misschien nog wel een paar ritten waarin ik eens kan meeschuiven."