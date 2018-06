KOERS KORT: Tourbaas spreekt zich uit over Froome: "We willen antwoord voor de Tour" - Wellens met ambitie naar Zwitserland Redactie

ASO-baas Prudhomme: We willen zo snel mogelijk antwoord van de UCI"

Het blijft onduidelijk of Chris Froome op zaterdag 7 juli aan de start staat van de Tour de France. Een beslissing daarover ligt bij de UCI. En als de UCI te lang op zich laat wachten, dan hakt Tour-organisator ASO mogelijk zelf de knoop door. Zo blijkt tenminste uit een antwoord van ASO-baas Christian Prudhomme, gisteren aan de vooravond van de start van het Critérium du Dauphiné. Prudhomme wil de Tour niet laten starten zonder duidelijkheid over Froome. "We willen zo snel mogelijk antwoord van de UCI. We weten dat het geen snelle procedure is. Maar we moeten een antwoord krijgen voor de Tour."

Zélf uitsluiten?

In een urinestaal van Chris Froome op het einde van de Vuelta 2017 werd 2.000 milligram Salbutamol gevonden. Salbutamol is geen verboden product. Wel bedraagt de gemeten hoeveelheid twee keer de toegestane waarde. De antidopingcommissie van de UCI moet nu uitmaken of Froome al dan niet een dopingovertreding heeft begaan en of hij wel of niet moet worden geschorst. Twee maanden geleden kwam het nieuws dat ASO mogelijk zelf Froome zal uitsluiten voor de Tour. Daarover zei Prudhomme gisteren enkel dit: "Ik weet niet waarover u het heeft."

ASO blijft de verantwoordelijkheid bij de UCI leggen. Ze onderhoudt naar eigen zeggen de beste contacten met UCI-voorzitter David Lappartient, maar zet de wielerunie onder druk: "Iedereen heeft er baat bij dat we voor de Tour een antwoord hebben."

UCI gelooft niet dat zaak wordt afgehandeld voor Tour

UCI-voorzitter David Lappartient "gelooft niet" dan weer dat er voor de Ronde van Frankrijk een beslissing zal genomen worden inzake de dopingaffaire rond Chris Froome. "Het is altijd mijn wens geweest voor de Giro de uitspraak te kennen", stelt Lappartient. "Nu hoop ik dat het dossier voor de Tour afgehandeld wordt. Maar goed, we moeten realistisch zijn: ik geloof dat dat niet het geval zal zijn."

"Dit is geen laksheid van de UCI", verdedigt de Fransman de Internationale Wielerunie. "Maar als je geconfronteerd wordt met een wetenschappelijk rapport van 1.500 pagina's, dan moet je dat analyseren. We moeten de procedure respecteren, zowel de rechten van Chris Froome als die van ons."

Het dossier van Froome ligt momenteel bij het antidopingtribunaal van de UCI. Dat orgaan moet zich uitspreken over de abnormaal hoge salbutamolwaarden die de Brit tijdens de Vuelta van vorig jaar liet optekenen.

Tim Wellens gaat voor klassement in Ronde van Zwitserland

Tim Wellens (27) komt vandaag en morgen niet meer in actie in de Hammer Series. De Limburger focust vanaf nu op de Ronde van Zwitserland. De insteek daar is een beetje anders dan we van hem gewend zijn. "Ik ga voor het klassement proberen gaan", zegt de kopman van Lotto-Soudal. "Maar ik blijf voorzichtig. Het zal dag na dag evalueren zijn." Als Wellens start met ambities voor een eindklassement, is dat vaak met succes. In maart werd hij knap vijfde in Parijs-Nice. Eerder won hij de Ruta del Sol, de Ronde van Polen, twee keer de BinckBank Tour en de Ronde van Guangxi. (BA)