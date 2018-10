KOERS KORT. Tour introduceert nieuw bonificatiesysteem en wil af van vermogensmeter - Italiaan Belletti snelste in Hainan Redactie

25 oktober 2018

ASO plant bonificatieseconden op cols

Dit jaar pakte de Tour uit met bonificatieseconden in de finale van de eerste negen ritten. Deze bonificatieseconden komen terug, maar op een andere manier. “We wijzen ze toe aan acht cols of ‘belangrijke plaatsen’ tijdens ritten”, zegt Tourbaas Christian Prudhomme. Het principe is niet nieuw, alleen wordt het aangepast in de Tour van 2019.

“Bonificatieseconden worden toegekend in acht ritten, op de top van een col of ‘Mûr’ of een specifieke plaats, dit om aanvallers te belonen”, verduidelijkte Prudhomme. “Zo heb je niet alleen bonificaties aan de finish, maar ook onderweg en dat zal sommige klassementsrenners misschien inspireren om iets te ondernemen.”

In de voorbije editie ging het om drie, twee en één seconde in het slot van de koers, ASO zou nu graag meer bonificatieseconden toewijzen. “Persoonlijk vind ik dat je net meer seconden moet kunnen toekennen, vijf, drie en één op die plaatsen”, verklaarde Prudhomme. “Maar op dit moment kunnen we nog niet zeggen om hoeveel seconden het gaat. We moeten nog één en ander uitklaren met de UCI.”

Het zal dus om minstens drie, twee en één seconde gaan, liefst meer en in de volgende etappes: derde etappe (Côte de Mutigny), zesde etappe (Col des Chevrères), achtste etappe (Côte de la Jaillière), negende etappe (Côte de Saint-Just), twaalfde etappe (Hourquette d’Ancizan), vijftiende etappe (Mûr de Péguère), achttiende etappe (Col du Galibier) en negentiende etappe (Col de L’Iseran). Overigens staan die seconden los van het berg- of puntenklassement.

ASO wil af van vermogensmeters

Het is ook geen geheim dat Tourbaas Christian Prudhomme geen fan is van de vermogensmeters in het wielrennen, metertjes waar Team Sky een volledige Tour het vertrouwen aan geeft, een doorn in het oog volgens Prudhomme. Tijdens de Tourpresentatie gaf hij aan dat hij aan de UCI wil vragen om de komende Tour de France de metertjes te verbieden.

“Het mooie aan koers is het onvoorspelbare’, aldus Prudhomme. “Vermogensmeters vernietigen een beetje het hart van de koers, het onzekere en daarom zullen we vragen aan de UCI om die te verbieden in de komende Tour.” De kans dat ASO dat gedaan krijgt, lijkt bijzonder klein. Renners staan er niet om te springen om hun metertjes af te staan en het staat haaks op de technologische evolutie die de sport ondergaat.

Ook ploegarts US Postal levenslang geschorst

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) heeft naast Johan Bruyneel ook Pedro Celaya, toenmalig ploegarts bij US Postal, een levenslange schorsing opgelegd. Teamcoach José Marti is vijftien jaar geschorst. Volgens de rechters van het TAS hebben de drie mannen tussen 1997 en 2007 deelgenomen aan een "uitgebreid en heel succesvol dopingnetwerk". Bruyneel wordt aangewezen als de spin in het web met Marti en Celaya als "onmisbare deelnemers in dit wijdverspreid en systematisch dopingprogramma". Een levenslange schorsing voor Bruyneel en Celaya en vijftien jaar voor Marti is volgens het TAS "gezien de omstandigheden een gepaste sanctie". Bruyneel was in eerste instantie voor tien jaar geschorst, de andere twee voor acht jaar. Het Wereldantidopingagentschap (WADA) vond die sancties te mild en ging daartegen in beroep.

Belletti snelste in massasprint Hainan

Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec) heeft de derde etappe in de Ronde van Hainan (Chn/2.BC) op zijn naam geschreven. De 33-jarige Italiaan toonde zich de snelste in een massasprint voor de Nederlander Raymond Kreder (Team Ukyo) en de Zwitser Dylan Page (Swiss Cycling Team). Die laatste behoudt de gele leiderstrui. Joeri Stallaert (Team Vorarlberg Santic), de enige Belg aan de start, eindigde niet in de top tien. De Ronde van Hainan eindigt volgende week woensdag. Dan kennen we de opvolger van de Italiaan Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia).

