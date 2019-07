KOERS KORT. “Tour-debuut Evenepoel ten vroegste in 2023" - Alaphilippe (en Bernal?) in San Sebastián De wielerredactie

31 juli 2019

“Tourdebuut Evenepoel pas ten vroegste in 2023"

Hoe aanstekelijk de Tourzege van Egan Arley Bernal (22) ook werkt, het Belgische rondetalent Remco Evenepoel (19) en zijn team Deceuninck-Quick.Step laten er zich niet gek door maken. “Mijn Tourdebuut is nog niet voor meteen. Laat me rustig groeien”, liet Evenepoel zich maandagavond ontvallen op het door hem gewonnen na-Tourcriterium in Aalst. Ceo Patrick Lefevere, die als een goede huisvader waakt over zijn goudhaantje, ging daar gisteren bij de collega’s van VTM dieper op in. “Bedoeling is om hem ten vroegste in 2023 de Tour te laten rijden”, klonk het. “Eerst willen we hem in de Giro en Vuelta laten proeven van het groterondewerk. Al kunnen die Tourplannen uiteraard altijd in een stroomversnelling geraken.” (JDK)

Alaphilippe (en Bernal?) zaterdag in San Sebastián

De huldiging van Tourwinnaar Egan Arley Bernal in thuisland Colombia zou nog wel eens even op zich kunnen laten wachten. Bernal heeft de criteriumsmaak in de Lage Landen goed te pakken en rijdt na Aalst (maandag) en Roeselare (gisteren) vandaag ook de Nederlandse Acht van Chaam. Morgen rijdt hij ook in Herentals. Daarna zal het stilaan tijd zijn om door te reizen naar... Spaans Baskenland, waar hij volgens Spaanse media zaterdag aanzet in de Clásica San Sebastián.

Julian Alaphilippe, dé smaakmaker in de Tour (5de) met twee ritzeges, veertien dagen gele trui en de Superstrijdlustprijs, verdedigt er zijn titel. Voorts tekenen uit de top tien van de Ronde van Frankrijk enkel Landa (6de) en Valverde (9de) present. Ook geletruidrager Giulio Ciccone en etappewinnaars Simon Yates (2) en Dylan Teuns staan op de deelnemerslijst. Net als veertien andere landgenoten: Wellens, Benoot, Keukeleire, Mertz, Monfort, Van Der Sande en Vanendert (allen Lotto-Soudal), Declercq, Devenyns en Evenepoel (Deceuninck-Quick.Step), Van Avermaet (CCC), Vervaeke (Sunweb) en het Jumbo-Vismaduo De Plus en De Tier. (JDK/TJH)