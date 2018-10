KOERS KORT. Tour de France-trofee Geraint Thomas gestolen De wielerredactie

10 oktober 2018

10u05

Bron: Belga 0 Wielrennen De Coupe Omnisports die Geraint Thomas eind juli als winnaar van de 105de Ronde van Frankrijk ontving, is gestolen. Dat meldt zijn team Sky.

Team Sky leende vorige maand de trofee uit aan de Italiaanse fietsproducent Pinarello voor een tentoonstelling tijdens The Cycle Show in Birmingham. De organisatoren ontdekten na afloop van het driedaagse evenement dat de Coupe Omnisports verdwenen was. De politie is een onderzoek gestart.

"Het is ongelooflijk jammer dat dit gebeurd is", zegt Thomas. "Het spreekt vanzelf dat de trofee betrekkelijk weinig waard is voor diegene die ze genomen heeft, maar ze betekent veel voor mij en voor het team. Hopelijk is die persoon bereid de trofee terug te geven. Een trofee is belangrijk, maar uiteraard zijn de fantastische herinneringen aan deze ongelooflijke zomer het belangrijkst. En niemand kan die wegnemen."

De trofeeën die Team Sky recent won in de drie grote rondes (naast de Tour 2018 met Thomas ook de Vuelta 2017 en Giro 2018 met Chris Froome) werden recent tentoongesteld op verschillende plaatsen in het Verenigd Koninkrijk, om zo de fans de kans te geven ze van nabij te kunnen bewonderen.