KOERS KORT. Toptransfer voor Sven Nys: Shirin van Anrooij trekt in september naar Telenet Baloise Lions Redactie

06 januari 2020

11u24

Bron: Belga 0 Koers kort Telenet Baloise Lions heeft de komst van Shirin van Anrooij bekendgemaakt. De zeventienjarige Nederlandse komt vanaf september de ploeg van manager Sven Nys versterken. Ze zal haar hele beloftenperiode voor het team afwerken.

“Ik was verrast toen ik door Telenet Baloise Lions gecontacteerd werd”, reageerde de piepjonge Van Anrooij op de teamwebsite. “Ik kijk er echt al naar uit. Toekomstige ploegmaats Lucinda Brand, Fleur Nagengast, Marthe Truyen en Ellen van Loy ken ik al. Dat wordt wel een gezellige bende. Ik heb het fietsen sinds mijn achtste altijd gecombineerd met andere sporten als triatlon en atletiek, maar ga me er de komende jaren wel meer op toeleggen. Ik voel dat ik me in het veld al goed kan weren tussen de dames elite.”

Van Anrooij reed de voorbije jaren voor eenvrouwsteam Cécémel-Aveve. Als youngster liet ze zich dit veldritseizoen geregeld opmerken bij de vrouwen elite. In de wereldbekerwedstrijden in Zolder (8ste), Koksijde (10de) en Tabor (10de) finishte ze telkens in de top 10. Ze won ook al de minder sterk bezette profcrossen in Contern en op 1 januari in Pétange. Afgelopen zaterdag finishte ze nog als derde in Gullegem.

“Met de overstap naar Telenet Baloise Lions hoop ik mijn technische skills te verbeteren, vooral met het oog op de kampioenschappen”, besloot Van Anrooij. “Bovendien moet de cross me ook sterker maken voor de tijdritten op de weg.” Daarin veroverde ze afgelopen jaar al Europees goud en mondiaal zilver bij de junioren.

Ook Sven Nys in zijn nopjes met de komst van de Nederlandse. “Het is mooi dat zo een jonge topper als Shirin zich bij ons team zal voegen”, liet hij noteren. “Ze is een sterke aanwinst met oog op de toekomst. Shirin zal bij ons alle kansen krijgen om verder te groeien. Ze is even oud als Ward Huybs en Thibau Nys, dus het is symbolisch dat deze drie renners in augustus samen de overstap zullen maken van de junioren naar de beloften.”

