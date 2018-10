KOERS KORT. Toptransfer voor Jolien D’hoore: Belgische trekt naar Boels-Dolmans - Van Avermaet zet punt achter seizoen Redactie

03 oktober 2018

Toptransfer voor Jolien D’hoore: Belgische trekt naar Boels-Dolmans

Jolien D’hoore verlaat Mitchelton-Scott na één seizoen en gaat na de jaarwisseling aan de slag bij Boels-Dolmans. Dé topploeg in het vrouwenpeloton. D'hoore heeft er een contract voor twee seizoenen getekend.

"Er was niets mis bij Mitchelton-Scott, maar als je een aanbieding krijgt van een ploeg als Boels-Dolmans, moet je niet twijfelen", aldus D'hoore. "Ik zal vooral uitgespeeld worden als sprintster en zal de ploeg proberen te helpen in lastigere koersen."

De concurrentie bij Boels-Dolmans is niet min, maar D'hoore ziet daar geen graten in. "In deze ploeg werkt iedereen voor elkaar en gunt iedereen elkaar wat", stelt ze. "De ploeg gaat me ook de vrijheid geven om de weg te blijven combineren met de baan met het oog op mijn grote doel, de koppelkoers in Tokio 2020."

Pierre Boels, CEO van sponsor Boels Rental, toonde zich in de wolken met de nieuwe aanwinst. "Ik woon al 25 jaar in België en geen land ter wereld geeft meer om wielrennen", zegt hij. "We hebben al veel toprensters, maar we moesten gewoon kijken of we ook de beste Belgische renster konden binnenhalen en dat is nu gelukt. De volgende droom is dat er eindelijk nog eens een Belgische de Ronde van Vlaanderen wint."

Ploegleider Danny Stam geeft aan al in 2014 eens geprobeerd te hebben D'hoore binnen te hengelen en zegt dan ook erg tevreden te zijn met haar komst. "De combinatie weg-baan prikkelt me bovendien erg en lijkt me goed te doen", stelt hij.

Boels-Dolmans leverde tevens de vier laatste WK’s telkens de wereldkampioene af: Elizabeth Armitstead (inmiddels Elizabeth Deignan en vanaf volgend jaar uitkomend voor de damesploeg van Trek-Segafredo), Amalie Dideriksen, Chantal Blaak en Anna van der Breggen. Die laatste drie worden volgend jaar teamgenotes van D’hoore. Niet min.

Van Avermaet zet punt achter seizoen

Greg Van Avermaet zet na het WK in Innsbruck een punt achter zijn seizoen 2018. De olympische kampioen wilde nog doortrekken tot de Ronde van Turkije of de Ronde van Lombardije, maar besliste in overleg met de ploeg dat het genoeg is geweest.

Van Avermaet eindigde zondag vijftigste op het WK in Innsbruck, op 8:08 van de nieuwe wereldkampioen Alejandro Valverde. Hij won een rit in de Ronde van Oman en werd eindwinnaar in de Ronde van Yorkshire. Van Avermaet reed ook acht dagen in de gele leiderstrui in de Ronde van Frankrijk. Volgens de gespecialiseerde wielersite procyclingstats.com koerste hij in 2018 in totaal 80 dagen, goed voor 13.078 kilometers in wedstrijd.

Van Avermaet maakt volgend jaar een doorstart bij de Poolse CCC-ploeg. BMC houdt op het einde van 2018 op te bestaan. Het team is overgenomen door CCC. (MG/JDK)

Evenepoel rijdt kermiskoers in Heestert

Tweevoudig wereldkampioen bij de junioren Remco Evenepoel komt zaterdag aan de start van een kermiskoers in Heestert (Zwevegem). Het wordt voor het fenomeen Evenepoel zijn eerste maar waarschijnlijk ook zijn laatste keer in de regenboogtrui.

Door de komst van de wereldkampioen naar de junioreskoers wordt er veel volk verwacht. De start wordt gegeven om 15 uur. Er zijn twaalf ronden. (DBEW)