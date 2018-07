KOERS KORT. Toptalent Remco Evenepoel kroont zich tot Europees kampioen tijdrijden bij de junioren Redactie

13 juli 2018

12u24

Goud voor Remco Evenepoel

En Remco Evenepoel, hij raast maar verder in het wielerpeloton. De nog steeds maar 18-jarige Belg kroonde zich vandaag tot Europees kampioen tijdrijden bij de junioren. In het Tsjechische Brno zette hij met 29:51.30 de beste tijd neer voor een andere landgenoot Ilan Van Wilder. Die pakte de zilveren plak in een tijd van 30:15.40.

European champion & vice-European champion Time Trial Men Juniors 😃 #doubletrouble #EuroRoad18 pic.twitter.com/jITktaGP5r Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

🥇 Remco Evenepoel

🥈 @IlanWilder

Stunning effort by our Men Juniors in the Time Trial 👏👏👏 #EuroRoad18 pic.twitter.com/xw0HIgKYlu Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Bennett verlengt bij LottoNL-Jumbo

George Bennett gaat zijn aflopende contract bij LottoNL-Jumbo verlengen, weet WielerFlits. De 28-jarige Nieuw-Zeelander blijft tot en met 2020 verbonden aan de Nederlandse WorldTour-ploeg. Hij blijft aan als klassementskopman voor de grote rondes. In mei werd hij nog achtste tijdens de Giro d’Italia.

De kern van de Jumbo-ploeg voor komend seizoen krijgt zo steeds meer vorm. Eerder al maakte de ploeg bekend de contracten van de andere kopmannen Steven Kruijswijk, Dylan Groenewegen en Primož Roglič te hebben verlengd. In totaal liggen er nu twaalf renners vast voor 2019.

UCI wil minimumloon voorzien voor vrouwen

De UCI is klaar om een minimumloon voor vrouwenteams in te voeren. De plannen zouden volgens UCI-voorzitter Lappartient moeten ingaan in 2020. Lappartient maakte niet bekend hoeveel de vrouwen jaarlijks moeten gaan verdienen, maar hij waarschuwde wel dat niet iedere renster die voor een UCI-ploeg rijdt een minimumloon zal krijgen. De UCI-baas noemde de status van wielrensters eerder al ‘onacceptabel’. "Tweederde verdient minder dan 10.000 euro per jaar."

Daarnaast is het ook de bedoeling om een gelaagde teamstructuur voor het vrouwenwielrennen te vinden. Momenteel zijn er 42 UCI-vrouwenteams, waarbij de top vijftien van die teams automatisch wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de koersen in de Women’s WorldTour. “We werken momenteel aan de introductie van een nieuwe categorie teams – een eredivisie, de UCI Women’s WorldTeams – in het professionele vrouwenwielrennen”, zei Lappartient.