KOERS KORT. Topdag voor de Belgen: Sep Vanmarcke wint eerste rit Haut Var - Lampaert derde in tijdrit Algarve De wielerredactie

22 februari 2019

18u20 1

Sep Vanmarcke wint in Frankrijk

Eindelijk, Sep Vanmarcke heeft na tweeënhalf jaar weer de armen in de lucht kunnen gooien. Onze landgenoot won de eerste rit in de Tour du Haut Var. Vanmarcke (EF-Education First) haalde het in een groepssprint voor Julien El Fares (Delko Marseille) en Giulio Ciccone (Trek-Segafredo). Met zijn overwinning onderstreept Vanmarcke zijn vorm voor het voorjaar. Onze 30-jarige landgenoot is de eerste leider in de driedaagse rittenkoers in Frankrijk. Vanmarckes laatste zege dateerde van 19 juni 2016 met een ritzege in de Ster ZLM Tour. Het is zijn zevende profzege.

Na een lastige etappe over 154 kilometer met daarbij beklimmingen van de Col du Tanneron en de Col de Vence diende een groep van veertien renners zich aan in aankomstplaats Mandelieu la Napoule. Ook Dimitri Peyskens (elfde) en grote namen Thibaut Pinot en Romain Bardet maakten deel uit van de kopgroep. Morgen legt het peloton in de Haut-Var 201,4 kilometer af tussen Le Cannet des Maures en Mons. Zondag eindigt de rittenkoers met een etappe van 136 kilometer tussen La Londe des Maures en de Mont Faron.

Victoire de Sep Vanmarcke (@EFprocycling) à Mandelieu.



Arthur et Jimmy sont tombés comme de très nombreux coureurs. «C’etait une vraie patinoire.» #TourDuHautVar l #ThereIsNoTry pic.twitter.com/vUvPlan93E VITAL CONCEPT - B&B HOTELS(@ VitalConcept_BB) link

Lampaert derde in Algarve, Pogacar maakt indruk

Net als in de Ruta del Sol stond ook in de Ronde van Algarve een tijdrit op het programma. Twintig kilometer vlammen op een vrij vlakke lus rond Lagao. Het ideale terrein voor de tempobeulen in het peloton om hun kunnen te bewijzen. De Ier Ryan Mullen zette weinig verrassend de eerste richttijd neer. Andere notoire baroudeurs als Bodnar en Politt beten er hun tanden op stuk. De eerste die onder de tijd van Mullen dook was een landgenoot. Yves Lampaert zette in Portugal een dijk van een tijdrit neer en testte de benen met het oog op het voorjaar. Onze landgenoot bij Deceuninck-Quick.Step realiseerde een tijd van 24:38. Afwachten of er nog iemand onder de tijd van ‘Lampie' zou duiken.

Gek veel tijdrijders moesten er na Lampaert niet meer starten. Stefan Küng, de Zwitser die dit jaar voor Groupama-FDJ rijdt, leek op papier de kwaadste klant. Küng maakte die verwachting ook waar en deed vijf seconden beter dan Lampaert. Ook Soren Kragh Andersen dook nog onder de tijd van Lampaert. In de strijd om het klassement deed de Deen een goeie zaak. Al was leider Tadej Pogacar misschien wel de grote winnaar in het debat om de eindoverwinning. De 20-jarige Sloveen reed in zijn eerste tijdrit bij de profs naar een knappe vijfde plaats op 17 seconden van Küng. In het klassement heeft hij nu een voorsprong van 31 seconden op Enric Mas. Soren Kragh Andersen is derde op 36 tellen.

Evenepoel tempert verwachtingen voor eerste WorldTour-koers

Remco Evenepoel start zondag in zijn eerste World Tour-wedstrijd, in Abu Dhabi. De 19-jarige renner van Deceuninck-Quick Step tempert de verwachtingen. “Ik wil gewoon mezelf eens testen hier, zien hoe ver ik geraak tussen al deze sterren.”Evenepoel maakte de oversteek van België naar Abu Dhabi afgelopen nacht. Het plan was om rond 2, ten laatste 3 uur te arriveren, maar uiteindelijk werd het een korte nacht, want pas om 5 uur zat hij in zijn bed, in een kamer in het Yas Hotel op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi waar het hele peloton verblijft.

Veel slaap kreeg hij niet, want om 9 uur begonnen de trainingen met de racewagens wat voor een hels lawaai zorgde in het hotel. “Normaal mochten we wat langer blijven liggen”, vertelde hij in Abu Dhabi, “maar ze begonnen hier als gekken al te racen met hun wagen, dus iedereen werd wakker. Maar goed, dat overleef ik wel. Ik ben wel onder de indruk van het hotel, het is echt groot, chique en natuurlijk ben ik ook onder de indruk van het deelnemersveld dat hier aan de start staat.’

Evenpoel begint in Abu Dhabi aan zijn tweede wedstrijd bij de profs. Eerder reed de Ronde van San Juan waar hij negende werd in het eindklassement, naar een derde plek reed in de tijdrit en de trui van beste jongere won. “Ik heb afgezien, maar tegelijkertijd beviel het me ook heel goed om tussen de profs te koersen. Het verliep binnen mijn verwachtingen en ik ben benieuwd hoe het me zal vergaan in mijn eerste WorldTour-koers. Het is niet dat ik zenuwachtig ben, maar er is wel sprake van gezonde stress. Ik koers hier niet tegen Janneke en Mieke, het niveau zal hier hoog liggen.”

Dus tempert hij de verwachtingen. “Ik wil eens zien wat ik hier waard ben en ik kijk vooral uit naar de twee bergritten. Ik wil zo lang mogelijk proberen volgen, mijn grenzen verleggen en met een goed gevoel naar huis gaan. Een resultaat kleef ik daar niet op. Ik zal al tevreden zijn als ik deze wedstrijd kan uitrijden, als ik vooraan mee kan rijden bergop en we zien wel waar ik dan land. Ik wil vooral veel ervaring opdoen.”

Openingsetappe BinckBank Tour flirt met Belgisch-Nederlandse grens

In het gemeentehuis van Sint-Gillis-Waas werd de eerste etappe van de BinckBanck Tour (WorldTour) voorgesteld. De Belgisch-Nederlandse rittenkoers vindt dit jaar plaats van maandag 12 tot en met zondag 18 augustus. Op 11 augustus is er de traditionele ploegenvoorstelling. Die zal gebeuren op de Markt in het Nederlandse Hulst. De eerste etappe wordt op gang geschoten in Beveren. De finish ligt in Hulst.

Het waren de EGTS-gemeenten (Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking) Beveren-Waas, Hulst, Stekene en Sint-Gillis-Waas die de handen in elkaar sloegen en de BinckBank Tour wisten te strikken dit jaar. “We waren eerder al meermaals te gast in Zeeland. Toen werd de koers nog georganiseerd onder de noemer Eneco Tour”, stelt koersdirecteur Rob Discart. “Maar ook in Beveren-Waas zijn we geen onbekende. In 2015 streken we daar nog neer. Het is alvast prettig om met onze BinckBank Tour opnieuw deze contreien te kunnen aandoen. De koers leeft hier en dat is duidelijk te merken aan de massale belangstelling die er telkens heerst.”

In de openingsrit wordt voortdurend geflirt met de Belgisch-Nederlandse grens. “De start wordt gegeven in Beveren-Waas. Na een lus van 16,5 kilometer komen wij er terug en wordt de eerste Primussprint betwist”, verduidelijkt Rob Discart. “De passage in het Waasland gaat verder via Sint-Gillis-Waas en Stekene om dan Nederland binnen te trekken. Na 96 kilometer is er de eerste passage aan de aankomstzone in Hulst. Daarna gaat het noordwaarts richting Schelde via onder andere het Verdronken land van Saeftinghe. In Hulst worden er afsluitend twee plaatselijke ronden afgewerkt met daarin de ondertussen gekende ‘Gouden Kilometer’ die getrokken ligt op 9 kilometer van de eindmeet. We dokteren nu het verdere verloop van onze rittenkoers uit, maar de startplaats is alvast gekend sinds vandaag.”

Vorig jaar ging de eindzege in de BinckBank Tour naar Matej Mohoric. De Sloveen haalde het voor de Australiër Michael Matthews. Tim Wellens werd derde in het algemeen klassement.

Van der Kooij wint in Turkije, Van der Poel leider af

De Nederlander Bas van der Kooij heeft de tweede etappe in de Ronde van Antalya gewonnen. De 23-jarige renner van Monkey Town - à BLOC haalde het in een massasprint voor onze landgenoot Roy Jans.

De snelle man van Corendon-Circus mocht vandaag zijn kans gaan, nadat ploegmaat Mathieu van der Poel gisteren de zege had gepakt. De Nederlandse kampioen cijferde zich weg voor Jans en verloor zijn roze leiderstrui daardoor aan Van der Kooij. Grappig detail: Van der Kooij neemt de leiding in het algemeen klassement over van zijn idool. “Klopt, ik kijk echt enorm hard op naar Mathieu”, zei Van der Kooij na de aankomst. “Ik ken hem van bij de jeugd en hij stak er toen al met kop en schouders bovenuit. Hij is een geweldige renner en zal nog veel mooie koersen winnen. Ikzelf kan nog niet van het wielrennen leven, maar binnen een jaar hoop ik dat wel te kunnen doen. Voorlopig help ik mijn schoonvader nog, die is osteopaat en helpt mensen om een ideale positie te zoeken op hun fiets.”

Verplichte rustpauze voor Yoann Offredo (Wanty-Gobert)

Wanty-Gobert heeft bekendgemaakt de komende weken niet te rekenen op Yoann Offredo. De 32-jarige Fransman startte niet in de individuele tijdrit in de Ronde van Algarve (2.BC) door extreme vermoeidheid en zal ook het Belgische openingsweekend (2-3 maart) laten schieten. Zijn terugkeer in competitie staat gepland voor midden maart.

“Ik ben extreem moe door een virus dat me al achtervolgt vanaf de terugkeer in competitie”, legde Offredo uit in het persbericht van de Waalse procontinentale ploeg. “Sinds de Grand Prix La Marseillaise ben ik het goede gevoel kwijt. Ik heb geprobeerd me honderd procent voor te bereiden op de Vlaamse klassiekers, die o zo belangrijk voor me zijn. Maar ik ben niet in staat om de Omloop het Nieuwsblad en Kuurne te betwisten. Vanaf dat moment besloot ik niet mee te doen aan de tijdrit in de Algarve, zodat ik naar huis kan gaan om uit te rusten en volledig te recupereren van het virus waar ik erg moe van ben. Ik hoop om half maart terug te zijn om mijn ploegmaats op stage in Spanje te vervoegen om de rest van het klassieke programma voor te bereiden.” Het is voor Offredo zijn derde seizoen bij Want-Gobert. Voordien reed hij negen seizoenen voor FDJ.

89ste Ronde van België start in Sint-Niklaas

De 89ste editie van de Baloise Belgium Tour (Ronde van België) start woensdag 12 juni in Sint-Niklaas. Zondag 16 juni is Beringen de aankomstplaats voor de vijfde en laatste etappe in de rittenkoers buiten categorie. Organisator Golazo maakte het volledige rittenschema vandaag bekend. De ploegenpresentatie vindt op dinsdag 11 juni plaats op de Grote Markt van Sint-Niklaas, het grootste marktplein van België.

De eerste etappe wordt een vlakke rit van Sint-Niklaas naar Knokke-Heist, waar op De Wandelaar traditiegetrouw een massasprint verwacht wordt. Donderdag gaat het van Knokke-Heist naar Zottegem, in het hart van de Vlaamse Ardennen, onder meer over de Berendries en de kasseien van de Paddestraat. Vrijdag vindt in het Vlaams-Brabantse Grimbergen een individuele tijdrit plaats. In het weekend wacht op zaterdag een stevige Ardennenrit in en om Seraing en zondag gaat het over Limburgs grondgebied van Tongeren naar Beringen, langs tal van oude mijnsites.

Sint-Niklaas is voor het eerst startgemeente. Van 1977 tot 1997 vond op de Grote Markt de start van de Ronde van Vlaanderen plaats. Ook met de jaarlijkse Waaslandcross en het na-Tourcriterium profileert Sint-Niklaas zich als wielergemeente. “Wij zijn bijzonder blij om de start van de Baloise Belgium Tour te mogen hosten”, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter. “Dit evenement kadert in de mooie wielerhistoriek in Sint-Niklaas. Met de ploegenpresentatie en de start van de eerste rit schrijven we een nieuwe pagina in het dikke wielerboek van onze stad.”

Ritten:

woensdag 12 juni: rit 1: Sint-Niklaas - Knokke-Heist

donderdag 13 juni: rit 2: Knokke-Heist - Zottegem

vrijdag 14 juni: rit 3: Grimbergen - Grimbergen (individuele tijdrit)

zaterdag 15 juni: rit 4: Seraing - Seraing

zondag 16 juni: rit 5: Tongeren - Beringen