KOERS KORT. Toon Aerts laat Berencross links liggen - Nibali gaat door tot 2021

04 oktober 2018

Toon Aerts laat Berencross links liggen

Leider in de wereldbekerstand van het veldrijden, Toon Aerts, zal dit weekend slechts een cross rijden. De Berencross van Meulebeke, voorzien op zaterdag, laat de winnaar van de twee wereldbekerwedstrijden in Amerika (Waterloo en Iowa City), links liggen. Aerts start zondag wel in Ronse waar de GP Mario De Clercq zal plaatsvinden.

"Ik heb twee weken in Amerika gezeten en ben pas sinds dinsdag terug. Het uurverschil en de lange reis hangen zeker nog in mijn kleren en daarom pas ik sowieso voor de Berencross van Meulebeke. Ik wil zo lang mogelijk recupereren om goed te zijn voor de wedstrijd op zondag in Ronse", stelde Toon Aerts.

"Ik heb er in Amerika natuurlijk wel een fantastische ervaring opzitten. Ik won er twee wereldbekercrossen. Zowel in Waterloo als in Iowa City mocht ik het zegegebaar maken. Dat had ik natuurlijk nooit verwacht. Ik had op voorhand wel vernomen dat Mathieu van der Poel niet zou afzakken naar Amerika en dus wist ik dat ik een aantal punten meer zou kunnen sprokkelen in de stand van de wereldbeker dan voorzien. Maar dat ik het maximum der punten (2x80, nvdr.) zou halen was buiten alle verwachtingen. Ik tracht deze week zoveel mogelijk te rusten en zie wel waar ik kom in Ronse. Voor het weekend daarop tast ik nog wat in het ongewisse. Voor de Rapencross van Lokeren op zaterdag 13 oktober heb ik nog geen contract. Misschien komt dat er wel. Maar eerst zoveel mogelijk rusten tot zondag", gaf Aerts nog mee.

Nibali gaat door tot 2021

De Italiaan Vincenzo Nibali (33) blijft tot het einde van 2021 bij zijn Team Bahrain. Op 1 januari 2019 gaat een nieuw contract in met een looptijd van drie jaar.

Nibali won dit jaar Milaan-Sanremo, maar viel in de Tour en greep afgelopen zondag in Innsbruck ook naast de wereldtitel. Dat was een doel van de Italiaan.

In 2019 probeert hij voor de derde keer de Giro d'Italia te winnen. In 2020 mikt hij op de olympische wegrit in Tokio. Dat jaar rekent hij zich opnieuw bij de kanshebbers voor het WK in Zwitserland, dat een parcours heeft dat even zwaar lijkt als dat van Innsbruck.