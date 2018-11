KOERS KORT. Tom Van Asbroeck tekent voor twee jaar bij Israel Cycling Academy De wielerredactie

10 november 2018

Tom Van Asbroeck (28) heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor twee jaar bij het procontinentale team Israel Cycling Academy. De renner uit Lede mocht beschikken bij Education First-Drapac. Van Asbroeck moet zijn nieuwe team sterker voor de dag laten komen in de Vlaamse voorjaarsklassiekers, zegt sportdirecteur Eric Van Lancker. "Tom kan ons zeker helpen in dat opzicht. Hij groeide op met die wedstrijden en zal supergemotiveerd zijn." Van Asbroeck was eerder actief voor Topsport Vlaanderen (2012-2014) en LottoNL-Jumbo (2015-2016). "Ik koos voor Israel Cycling Academy omdat ze net als mezelf elk jaar beter willen doen. Bij de WorldTour-teams moest ik vaak rijden voor de grote namen, maar dat had een negatieve weerslag op mijn resultaten. Daar had ik als competitiebeest moeite mee.” Voor Israel Cycling Academy rijdt met Ben Hermans nog een Belg.