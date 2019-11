KOERS KORT. Tom Meeusen en Jens Adams zoeken nieuwe ploeg - Van der Poel Nederlandse kopman EK Redactie

04 november 2019

Contract Jens Adams niet verlengd

Het contract van Jens Adams bij Pauwels Sauzen-Bingoal wordt niet verlengd. Dat besliste teammanager Jurgen Mettepenningen. Naast de 27-jarige Adams moeten ook de beloften Maxim Dewulf en Arno Debeir naar een nieuw team op zoek. “Ik heb bij de start van mijn team Pauwels Sauzen-Bingoal meteen duidelijk gemaakt dat ik alle lopende rennerscontracten zou respecteren”, vertelde Mettepenningen. “Daar houd ik me ook aan. Maar uiteraard kan ik niet alle contracten verlengen. Op 1 januari maken met Witse Meeussen, Pim Ronhaar en Luke Verburg immers al drie renners uit ons jeugdteam Callant-Doltcini de overstap naar het hoofdteam.”

Mathieu van der Poel leidt Nederlandse veldritselectie

Titelverdediger Mathieu van der Poel is kopman van het Nederlandse team voor het EK veldrijden van zondag in het Italiaanse Silvelle. Bondscoach Gerben de Knegt maakte zijn definitieve selecties bekend. De 24-jarige Van der Poel krijgt naast Lars van der Haar, Corné van Kessel en Joris Nieuwenhuis ook hulp van zijn broer David.

Mathieu van der Poel reed in de Superprestigemanche van Ruddervoorde zijn eerste cross van het seizoen en won meteen. In de vrouwenselectie ontbreekt de revelatie van het seizoen Ceylin del Carmen Alvarado bij de elite. Het 21-jarige talent, dat dit seizoen al twee superprestigewedstrijden bij de senioren won, geeft er de voorkeur aan mee te doen bij de beloften (U23). Bij de elite komen titelverdedigster Annemarie Worst, Maud Kaptheijns, Yara Kastelijn, Geerte Hoeke en Sophie de Boer aan het vertrek.

De Knegt vertrouwt erop dat Nederland meerdere titels gaat behalen. “We reizen af met een brede jonge selectie met voor het eerst ook de junior-vrouwen. In alle zes categorieën hebben we kandidaten voor het podium en de titel”, aldus de bondscoach.

Tom Meeusen krijgt geen contractverlenging bij Corendon-Circus

Het aflopende contract van veldrijder Tom Meeusen bij Corendon-Circus wordt niet verlengd, zo maakte de ploeg rond kopman Mathieu van der Poel bekend. Hij moet voor 2020 dus op zoek naar een nieuwe werkgever. Meeusen maakte in september 2017 de overstap van Telenet-Fidea en ondertekende toen een verbintenis tot eind 2019. “Vorige week werd er in onderling overleg en in een goede verstandhouding beslist om dat contract niet te verlengen. Corendon-Circus had de intentie om nog te verlengen voor één jaar maar niet voor lange termijn. Tom heeft een nieuwe uitdaging gevonden, daar wordt later deze week over gecommuniceerd”, luidt het.

“Vorige week hebben we met Tom rond de tafel gezeten en daarin zijn beide partijen - in goede verstandhouding - tot het akkoord gekomen om het contract niet te verlengen”, stelt het management van Corendon-Cicrus. “We willen Tom bedanken voor zijn inzet de afgelopen drie jaar en we wensen hem het beste toe voor het vervolg van zijn carrière.”

“Ik ben aangetrokken om voor de prijzen te strijden in de crossen waar Mathieu niet was maar daar ben ik jammer genoeg nooit echt in geslaagd”, erkent Meeusen. “Corendon-Circus heeft mij alle kansen gegeven en ik ben enorm dankbaar dat ik voor de ploeg heb kunnen fietsen, waar ik altijd stiekem supporter van zal blijven.”

Meeusen, die donderdag zijn 31e verjaardag viert, was als belofte een toptalent en behaalde ook bij de profs enkele mooie overwinningen, al dateren die van enkele jaren geleden. Op zijn erelijst prijken onder meer twee wereldbekerzeges (Kalmthout 2010 en Nommay 2014), vier overwinningen in de Superprestige en drie in de GVA/Bpost/DVV Trofee. Op het BK haalde hij zilver (in 2015) en brons (in 2010). Zondag eindigde Meeusen in de SP-cross van Ruddervoorde als achtste, op 2,5 minuten van ploegmaat Van der Poel.