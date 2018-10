KOERS KORT. Tom Dumoulin rijdt volgend seizoen op nieuwe fiets - Gaviria start in Sparkassen Giro Redactie

01 oktober 2018

Sunweb bevestigt overeenkomst met Cervelo

De carroussel bij de fietsconstructeurs is bijna compleet. Nadat Dimension Data officieel bekendmaakte dat het volgend jaar op BMC-fietsen zal rondrijden, heeft nu Team Sunweb laten weten dat de ploeg vanaf 1 januari 2019 op Cervelo-modellen zal rondtoeren. Team Sunweb rijdt nu nog op Giant-fietsen, maar dat zal dus veranderen vanaf volgend seizoen.

Ploegmanager Iwan Spekenbrink geeft tekst en uitlag: "We zijn blij dat we een van de meest high-tech merken in de industrie aan ons team kunnen binden. Ze hebben de middelen en kennis om ons materiaal nog lichter, beter en sneller te maken, om zo het verschil te kunnen maken. Tijdritten en wegritten worden soms gewonnen of verloren met slechts een fractie van een seconde verschil, wat voor ons de bevestiging is dat het loont om hier energie in te steken."

Het is nu enkel nog wachten op een deal tussen Giant en CCC. Dan is de cirkel tussen de fietsconstructeurs en de teams rond.

Gaviria in Sparkassen Giro Münsterland

Met Binche-Chimay-Binche morgen en de Sparkassen Giro in Münsterland woensdag loopt het wielerseizoen na het WK op zijn laatste voeten. Na het WK rest het peloton nu vooral een reeks eendagswedstrijden. Voor Fernando Gaviria de kans om nog iets aan zijn zegeteller te doen. De Colombiaan start overmorgen voor Quick.Step in Münsterland.

Delfosse hangt fiets aan de haak

Sébastien Delfosse heeft beslist om een punt te zetten achter zijn carrière. "Ik ben verplicht om bij gebrek aan ploeg voor 2019 mijn carrière te beëindigen. Ik heb alles geprobeerd, maar het is nu zo", meldt de 35-jarige Luikenaar op Facebook.

Delfosse maakte zijn profdebuut in 2008 voor Landbouwkrediet. Hij reed de voorbije vijf seizoenen voor het team Wallonie-Bruxelles. Delfosse won Rondom Keulen en de Omloop van Wallonië, beide in 2013. Twee jaar later was hij de beste in de Ronde van Bretagne. In 2017 schreef hij nog de Drôme Classic op zijn naam.