KOERS KORT. Tom Dumoulin ondergaat medische ingreep - Laat Evenepoel WK voor beloften schieten? De wielerredactie

17 juni 2019

06u23

Bron: Eigen berichtgeving 0

Tom Dumoulin ondergaat kleine ingreep voor hoogtestage

Tom Dumoulin heeft in Hengelo een kleine medische ingreep ondergaan. De Nederlander van Team Sunweb moest in het Critérium du Dauphiné opgeven omdat hij last kreeg van zijn linkerknie, het gewricht waarop hij in de Giro d’Italia gevallen was. Bij de ingreep werd een brokje grind verwijderd. Dumoulin gaat nu op hoogtestage om zich voor te bereiden op de Tour de France.

Eerder werd gevreesd dat er na de val een stukje metaal in zijn knie was beland. Uit onderzoek in het medisch centrum OCON in Hengelo bleek het om een stukje grind te gaan.

“We hebben besloten het zondag te verwijderen omdat het tot een lichte ontsteking leidde”, lichtte teamarts Camiel Aldershof toe. “Tom heeft vanochtend een test gedaan. Nadat die naar tevredenheid was verlopen, is besloten dat hij op hoogtestage kan gaan om zijn voorbereiding op de Tour te vervolgen. We zullen van dag tot dag kijken en eventueel het trainingsschema aanpassen. Maar het ziet er voorlopig goed uit.” De 106e Ronde van Frankrijk begint op 6 juli in Brussel. Vorig jaar eindigde Dumoulin als tweede op 1:51 van Geraint Thomas.

Geen WK voor beloften voor Evenepoel?

De eindzege in de Baloise Belgium Tour heeft mogelijk impact op het programma van Evenepoel. Hij twijfelde al even over deelname aan het WK voor beloften en komt daar nu mogelijk definitief op terug. “Er is nog niets beslist”, aldus Evenepoel, “maar we denken er steeds meer over na. Als iedereen akkoord is om het niet te doen, ga ik normaal niet met de beloften rijden. Ik wil niet de plek afnemen van beloften die het ook verdienen om naar het WK te gaan, zoals bijvoorbeeld Ilan Van Wilder. Met de profs? Dat is niet aan mij om dat te bepalen.” Bondscoach Rik Verbrugghe liet alvast een ballonnetje op over een eventuele deelname aan het EK voor Evenepoel. “Dat zegt me zeker iets. Graag. Waarom niet?” (SJH)

Herrada wint eerste Mont Ventoux Dénivelé Challenge

De Spaanse renner Jesús Herrada heeft de nieuwe klimkoers naar de top van de Mont Ventoux gewonnen. De renner van Cofidis reed in de laatste kilometer naar de top van de ‘kale berg’ in de Provence de Fransman Romain Bardet (AG2R) uit het wiel. De derde plaats was voor de Est Rein Taaramaë (Direct Energie).

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge beleefde maandag zijn primeur en geldt als voorbereidingswedstrijd voor de Tour de France. De 171 kilometer lange wedstrijd telde een flink aantal kleine colletjes als inleidende schermutselingen voor de slotklim vanuit Bedoin. Vanaf die plaats was het nog ruim 22 kilometer naar het weerstation op de top van de Mont Ventoux.

Herrada, vorige week nog winnaar van de Ronde van Luxemburg, en Bardet waren de beste klimmers. Het duo reed gezamenlijk weg van de rest en liet het aankomen op een duel om de zege. De Spanjaard demarreerde al op enkele honderden meters voor de finish en sloeg een gaatje dat Bardet niet meer kon dichtrijden.

Viviani op weg naar Cofidis, Mas naar Movistar?

Patrick Lefevere dreigt twee van zijn kopstukken kwijt te geraken met het oog op volgend seizoen. Volgens onze bronnen staat spurttroef Elia Viviani kort bij een overstap naar Cofidis. De 30-jarige Italiaan was dus de man die bij de Franse procontinentale ploeg voorrang kreeg op Philippe Gilbert. Voor de Spanjaard Enric Mas zou dan weer een driejarig contract klaar liggen bij Team Movistar. Mas brak als (grote)ronderenner vorig jaar door met een tweede plaats in de Vuelta en finishte dit seizoen al vierde in de Ronde van de Algarve, negende in de Ronde van Catalonië en elfde in de Ronde van Baskenland. In de komende Tour start hij als klassementspion van Deceuninck-Quick.Step. Het vertrek van Viviani en Mas zou Lefevere de nodige budgettaire ruimte kunnen bieden voor de verlenging van Gilbert. Ook Omloop- en E3 Harelbekewinnaar Zdenek Stybar kan overigens rekenen op flink wat belangstelling (onder meer CCC). (JDK)

Groot Tourexamen voor Cavendish in Slovenië

Komt Mark Cavendish (34) op zaterdag 6 juli in Brussel aan de start van zijn dertiende opeenvolgende Ronde van Frankrijk of niet? Dat is de knoop die vanaf woensdag moet worden doorgehakt in de Ronde van Slovenië (19-23 juni), Cavs laatste voorbereidingskoers op de Tour. Volgens onze bronnen binnen zijn team Dimension Data is de inzet heel groot. “Mark zal moeten aantonen dat hij in staat is een rol te spelen in de Tour. Zoniet heeft een selectie geen zin.”

Sinds zijn zilveren medaille (na Viviani) in het olympisch omnium in Rio 2016, won Cavendish op de weg nog amper twee wedstrijden: een rit in de Ronde van Abu Dhabi 2017 en een etappe in de Ronde van Dubai 2018. Aanslepend gesukkel met het Epstein Barr-virus en enkele stevige valpartijen (Tour, Milaan-Sanremo, Abu Dhabi, Tirreno-Adriatico) zorgden ervoor dat hij nooit meer kon aanknopen met zijn oude niveau. Dit jaar spurtte hij slechts sporadisch eens in de top tien en slechts één keer in de top drie (Ronde van Turkije). De voorbije weken beulde hij zich op hoogtestage in Isola 2000 af in de bergen en beklom hij er onder meer de 2.715 meter hoge Col de la Bonette. Vorig jaar werd hij in de elfde rit van de Tour met finish in La Rosière nog buiten tijd gefietst. Cavendish won in totaal 30 etappes en is daarmee tot op vier stuks genaderd van recordhouder Eddy Merckx. (JDK)