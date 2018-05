KOERS KORT: Tom Dumoulin: "Ik besef dat de Giro winnen moeilijk wordt" - Dolgelukkige Froome: "Memorabele overwinning" Redactie

19 mei 2018

19u22 0

Tom Dumoulin verloor 'slechts’ een halve minuut op rozetruidrager Simon Yates. En dat vond de Nederlander een bijzonder goed resultaat. Anderzijds groeit het besef:"Het wordt steeds moeilijker om deze Giro te winnen. Maar de handdoek gooien staat niet in mijn woordenboek.”

Sunweb-ploegleiders Arthur van Dongen en Marc Reef waren een stuk enthousiaster dan hun kopman. "We weten dat Yates op deze steile klim iets beter is dan Tom. We hadden vooraf dan ook een verlies ingecalculeerd. Bedoeling was dat Dumoulin zijn eigen tempo zou rijden en niet zou panikeren bij versnellingen van de Brit. Dat heeft hij prima gedaan”, aldus Van Dongen. Reef vult aan. "Slechts een halve minuut verliezen, is een opsteker. De schade in het klassement blijft beperkt. Als hij morgen geen tijd extra prijsgeeft, ziet het er goed uit voor de tijdrit (dinsdag, red). Natuurlijk geloven we er nog in dat hij zijn Giro-titel kan verlengen.”

Dumoulin zelf was veel voorzichtiger in zijn uitspraken."Let wel, ik klom vandaag beter dan in de eerste week. Maar het is nu niet zo dat ik ineens met overschot omhoog reed. De verhoudingen zijn er wel degelijk. Ik denk dat het echt moeilijk wordt om deze Giro te winnen.” Dat het zijn moeilijkste col ooit was die hij beklom in zijn carrière, vertelde hij er bij."Zwaarder dan ik gedacht had, ja. Het is gewoon een lange, hele steile klim.”

Of hij er dan niet meer op rekent dat het nog kan kantelen?"Er kan altijd wat gebeuren. Ik hoorde vandaag bijvoorbeeld aardig wat gekuch in het peloton. Daar blijf ik voorlopig van gespaard. Maar ook zulke dingen spelen mee. In elk geval, ik geef de hoop niet op. Ik zal elke dag blijven vechten, tot in Rome.”

Reef beklemtoonde dat met de rit van vandaag naar de Zoncolan de moeilijkste klip gerond is. "Morgen en eind volgende week wordt het ook nog zware kost, maar dat zijn meestal 'lopende’ cols. Daarop voelt Tom zich in principe beter dan op deze grillige Zoncolan. Daarom ook blijven we de afloop positief tegemoet zien."

Froome: "Een van de meest iconische beklimmingen"

Chris Froome kon na zijn zege op de Zoncolan in de Giro een grote glimlach niet onderdrukken op de persconferentie. "Ik ben echt heel gelukkig met de overwinning vandaag. Het is een grote morele boost. Toch moeten we realistisch zijn. Ik heb nog steeds een achterstand van drie minuten en er rijden hier heel goede renners rond. Simon heeft tot nu toe al fantastisch gereden. Zelfs in de laatste kilometer vandaag dacht ik dat hij me zou inhalen. Hij kwam zo dicht. Hij heeft een betere ‘kick’ dan mij dus ik dacht dat hij in de laatste 200 meter over me heen zou vliegen. Het is zo’n fantastisch gevoel om die laatste honderd meter te bereiken en te zien dat hij niet in mijn wiel zat. Het is een heel speciale zege voor mij en het team. Ik wil graag iedereen bedanken die ons steunde. Het is een zeer memorabele overwinning voor mij op de top van de Zoncolan. Toch een van de meest iconische beklimmingen hier in Italië."

Leider Yates: "Ik kon Froome maar niet pakken"

Simon Yates hinkte dan weer wat op twee gedachten. "Ik ben gelukkig en niet gelukkig. Want ik probeerde echt de rit te winnen, maar ik kon Chris in de finale niet volgen. Het was een heel zware finish. Elke tijd die ik win op Tom en de andere rivalen is goed voor mij. Zoals ik al verwachtte zijn de verschillen niet enorm. Gisteren zei ik dat de verschillen klein zouden zijn en dat is ook zo gebleken. Ik ben wel gelukkig met het verschil dat ik kon maken op Tom en de andere jongens."

Chris Froome maakte vandaag dan weer indruk op de leider in de Ronde van Italië. "Hij is zeker nog niet uitgeteld, zoals ik al zei. Ik wist dat hij moeilijk te pakken zou zijn wanneer ik over hem probeerde te gaan. Het voelde wat aan als een drag race naar het einde toe. Ik kon hem maar niet pakken."

Groenewegen scoort hattrick in Ronde van Noorwegen

Dylan Groenewegen heeft vandaag zijn leidersplaats in de Ronde van Noorwegen (cat. 2.BC) versterkt. De Nederlander van LottoNL-Jumbo won de vierde etappe voor de Pool Alan Banaszek en de Noor Kristoffer Halvorsen.

Dankzij de bonificaties heeft Groenewegen in het klassement nu elf seconden voor op de Noren Sondre Holst Enger en Edvald Boasson Hagen.

Groenewegen moest flink wat hellingen overwinnen tussen Kongsvinger en Brumunddal (218 km). De Belgen David Boucher en Antoine Warnier schoven mee met een vlucht van zes renners, met verder ook Robbert de Greef, Adrian Kurek, Louis Bendixen en Torstein Traeen. Maar hun vlucht zat er op 16 kilometer van de finish op.

In de slotfase kwamen er nog verschillende pogingen om de sprint te ontlopen, maar die faalden door het werk van de ploegen van Groenewegen (LottoNL-Jumbo) en Boasson Hagen (Dimension Data). In de sprint haalde Groenewegen het voor Banaszek, die tijdens volle sprint nog uit z'n pedaal klikte.

Met Jordi Warlop (zevende) en Boris Vallée (achtste) haalden twee Belgen de top tien van de rit. Voor de 24-jarige Groenewegen is het al de derde ritzege van deze ronde, en de achtste overwinning van het seizoen.

De laatste etappe in Noorwegen is meteen ook de lastigste: morgen moeten de renners een klim van eerste categorie en twee van tweede over.