KOERS KORT. Tom Dumoulin begint seizoen in nieuwe UAE Tour

20 december 2018

Tom Dumoulin opent zijn seizoen op 24 februari in de UAE Tour, een nieuwe wedstrijd op de WorldTour-kalender. De organisatoren kondigden een imposant deelnemersveld aan, met naast Dumoulin ook Chris Froome en Vincenzo Nibali. Team Sunweb bevestigde dat de Nederlander in de woestijn aan de start staat voor zijn eerste koers. De UAE Tour is het resultaat van het samengaan van de Ronde van Dubai en de Ronde van Abu Dhabi. De zevendaagse koers begint met een ploegentijdrit, individueel wordt er niet tegen de klok gereden. De organisatie rekent ook op de komst van de wereldkampioenen Alejandro Valverde (wegrace) en Rohan Dennis (tijdrijden).