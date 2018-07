KOERS KORT. Tom Devriendt blijft tot eind 2020 aan boord bij Wanty-Groupe Gobert De wielerredactie

31 juli 2018

12u34

Bron: Belga 0 Wielrennen Wanty-Groupe Gobert heeft laten weten de overeenkomst van Tom Devriendt te verlengen tot eind 2020. Devriendt rijdt al sinds 2015 voor de Waalse procontinentale formatie.

De 26-jarige West-Vlaming telt één profzege in zijn carrière, de Omloop van het Houtland (1.1) in september vorig jaar. Hij werd toen ook derde in Binche-Chimay-Binche en de Eurometropool Tour.

"De ploeg maakte al redelijk snel kenbaar dat ze mijn contract wilden verlengen", aldus Devriendt. "Dat is een mooi teken van vertrouwen. In het voorjaar heb ik me laten zien en ik ben ook gegroeid als vaste pion in de trein voor Timothy Dupont. Volgend jaar wil ik me nog meer profileren in het voorjaar. Mijn prestatie in de Ronde van Vlaanderen (waar hij 30ste werd, red) smaakt naar meer. Ik ben niet gemaakt om kopman te zijn. Maar ik stel als doel in een vrije rol sterk te presteren in bepaalde klassiekers."

"De ploeg weet dat ze op mij kan rekenen. Ik ben misschien niet de meest constante renner, maar in de wedstrijden waar ze op mij rekenen sta ik ten dienste van de ploeg. Ik ben ook wel een sfeermaker en voel me supergoed hier. De contractverlenging van Xandro Meurisse was enorm belangrijk voor mij. We zijn al lang beste vrienden en ik haal echt energie uit gasten als hem."

"Ik sukkelde de afgelopen weken wat met mijn knie. Daardoor moest ik opgeven in de Ronde van Oostenrijk. Maar ik hoop dat die problemen nu van de baan zijn. Ik stel me nog als doel om te presteren in het najaar, zoals vorig jaar. Allereerst trek ik naar de Ronde van Denemarken, waar ik Xandro Meurisse mee zal ondersteunen", besloot Devriendt."