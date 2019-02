KOERS KORT. Titelverdediger Terpstra en Van der Poel hebben hun wildcard voor Ronde van Vlaanderen beet - Thomas laat Giro schieten - Boasson Hagen wint proloog Valencia, Teuns vierde Wielerredactie

06 februari 2019

Titelverdediger Terpstra en Van der Poel hebben hun wildcard voor Ronde van Vlaanderen beet

De zeven wildcards voor de Ronde van Vlaanderen gaan naar de Belgische teams Sport Vlaanderen Baloise, Wanty-Gobert en Corendon-Circus, de Franse ploegen Direct Energie, Vital Concept-B&B Hotels en Cofidis en het Nederlandse Roompot-Charles. Dat maakte organisator Flanders Classic vandaag bekend. De achttien Worldteams hebben automatisch startrecht.

De afgelopen dagen werden Sport Vlaanderen Baloise, Wanty-Gobert, Corendon-Circus, Direct Energie en Cofidis ook al uitgenodigd voor de Omloop, Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Roompot-Charles is welkom in de Omloop en Gent-Wevelgem, maar niet in Dwars door Vlaanderen. Voor die laatste wedstrijd kreeg Vital Concept-B&B Hotels dan weer wel een wildcard.

Direct Energie is het nieuwe team van de Nederlander Niki Terpstra. Die won in 2018 in het shirt van Quick-Step de 102e editie van “Vlaanderens Mooiste”. De 103de editie wordt zondag 7 april gereden.

Geraint Thomas laat Giro schieten

Geraint Thomas verschijnt niet aan de start van de Ronde van Italië. De Brit richt zich volledig op de Tour de France. Dat verklaarde hij vandaag aan de BBC.

“Het was verleidelijk, maar ik wil mijn kansen op een goede prestatie in de Tour niet in gevaar brengen. Als titelverdediger wil ik topfit aan de start te verschijnen”, liet hij optekenen. Ploeggenoot Chris Froome, viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, bevestigde eerder ook al niet mee te doen aan de Giro. Team Sky, de ploeg van Thomas en Froome, trekt naar Italië met het Colombiaanse talent Egan Bernal als kopman.

De 102e editie van de Giro d’Italia start 11 mei met een 8,2 kilometer lange klimtijdrit in Bologna.

Betsema zegeviert in Maldegem

Denise Betsema (Marlux-Bingoal) heeft in Maldegem de zevende manche van de Brico Cross op haar naam geschreven. De 26-jarige Nederlandse haalde het afgescheiden voor haar teamgenote Laura Verdonschot. De Nederlandse Annemarie Worst vervolledigde het podium. Yara Kastelijn legde beslag op de vierde plaats. Sanne Cant pakte de zesde plaats in na de Italiaanse Alice Maria Arzuffi. Het werd in Maldegem meteen de 12de zege van het seizoen voor Denise Betsema.

Laura Verdonschot maakte de beste start en gidste onder andere Europees kampioene Annemarie Worst, Denise Betsema, Ellen Van Loy en wereldkampioene Sanne Cant in het veld. Nog in de eerste ronde sloeg laatstgenoemde op een zandstrook tegen de vlakte. Het zorgde meteen voor een kloof voorin. Van de val van Cant maakten Verdonschot, Betsema en Worst immers dankbaar gebruik en zij konden hierdoor enkele seconden voorsprong pakken op de rest. De Nederlandse Yara Kastelijn repte zich eveneens naar voor en zo kregen we vier leidsters. Achter dit kwartet volgde Ellen Van Loy met Sanne Cant in haar wiel.

Bij het ingaan van de tweede ronde versnelde de Nederlandse Annemarie Worst met haar landgenote Denise Betsema in het wiel. Laura Verdonschot en Yara Kastelijn reden op een handvol seconden. Sanne Cant had dan al een achterstand van 15 seconden. In de derde ronde smolten de twee koppeltjes weer samen en zo vormden Verdonschot, Betsema, Kant en Katselijn opnieuw de kopgroep. Cant had ondertussen het gezelschap gekregen van Ellen Van Loy en dat duo volgde op 25 seconden. Voor Verdonschot ging het even te snel en zij verloor voeling vooraan. In de zandstrook maakte Kastelijn een foutje, zorgde voor oponthoud, waardoor Verdonschot weer haar karretje voorin kon aanpikken. Sanne Cant zag zich ondertussen voorbij gesneld door Ellen Van Loy, de Italiaanse Alice Maria Arzuffi en de Amerikaanse Katherine Compton. Worst ging tegen de vlakte en dat was het sein voor Betsema en Verdonschot om te gaan versnellen.

Kastelijn bleef andermaal steken in het zand waardoor de twee ploeggenoten Verdonschot en Betsema verder konden uitlopen. Kastelijn sloeg daarop opnieuw tegen de vlakte waardoor de twee leidsters vrij spel kenden voor de zege. Denise Betsema vatte de slotronde aan met 7 seconden voorsprong op Laura Verdonschot en 10 seconden op Annemarie Worst. Aan die eerste drie posities wijzigde niets meer en zo kon Betsema het zegegebaar maken in het Sint-Annapark.

De achtste en laatste manche volgt op 17 februari in het Nederlandse Hulst.

Boasson Hagen wint proloog in Valencia

De Noor Edvald Boasson Hagen heeft de proloog van de Ronde van Valencia gewonnen. De renner van Dimension Data bleef met een tijd van 12.55 de Spanjaard Ion Izagirre vijf seconden voor. De Duitser Tony Martin van Jumbo-Visma volgde op zeven seconden. Dylan Teuns eindigde vierde op acht seconden. Alejandro Valverde, de eindwinnaar van vorig jaar in Valencia, werd achtste met een achterstand van 14 seconden op Boasson Hagen.

Ploeg van Mathieu van der Poel krijgt wildcard voor Amstel Gold Race, net als Wanty-Gobert

Corendon-Circus, het team van wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel, heeft een wildcard gekregen voor de Amstel Gold Race. Dat heeft de organisatie laten weten. Ook Wanty-Gobert en Sport-Vlaanderen Baloise mogen aan de start verschijnen.

De organisatie deelde vandaag zeven wildcards uit. Ook Vital Concept-B&B Hotels, Israel Cycing Academy, Roompot-Charles en Bardiani-CSF mogen op zondag 21 april de wedstrijd in Nederlands-Limburg afwerken.

Van der Poel zal in zijn thuisland dus kunnen tonen wat hij op de weg in zijn mars heeft. De Nederlander veroverde afgelopen zondag de regenboogtrui in het veldrijden, maar maakt er geen geheim van ook op de weg te willen schitteren. Zo liet hij eerder optekenen om dit voorjaar enkele klassiekers, zoals de Ronde van Vlaanderen, te willen rijden.

