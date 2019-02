KOERS KORT. Tim Wellens veegt de nul weg in Mallorca - Hodeg twee jaar langer bij Deceuninck-Quick Step De wielerredactie

Tim Wellens wint in Mallorca

De nul is weg voor Lotto-Soudal. Tim Wellens won net als vorig jaar de Trofeo Tramuntana. Wellens was op Mallorca de betere van Buchmann en Valverde. Gisteren was Wellens ook al tweede in de Trofeo Andratx. Toen waren de rollen omgekeerd en won Buchmann. Vandaag haalde onze 27-jarige landgenoot het na een hellende aankomst met enkele tellen voorsprong op de Duitser.

Al vroeg spatte het peloton in verschillende groepjes uiteen. Uiteindelijk keerde de rust in het peloton - voor even dan toch - terug en namen drie renners wat voorsprong. In de finale was het Buchmann die net als gisteren solo op zoek ging naar de zege. Op vijf kilometer van de meet achtte Tim Wellens zijn moment gekomen en liet hij Buchmann ter plekke, op weg naar zijn derde overwinning op rij in Deiá.

Hodeg tekent twee jaar bij

Het seizoen is nog niet begonnen of Deceuninck-Quick Step maakt al werk van de volgende jaargangen. Alvaro Hodeg heeft zijn contract bij de ploeg van Patrick Lefevere met twee jaar verlengd. De 22-jarige Colombiaan begon vorig jaar als neoporf bij de blauwhemden en blijft nu zeker tot eind 2021 aan boord. Hodeg won vorig jaar onder meer Handzame Koers en ritten in de Ronde van Catalonië, Polen en Turkije.

“Ik ben blij met mijn contractverlenging. Ik ben ook trots dat ik bij dit team kan blijven. Ze gaven me de kans om prof te worden en hebben vertrouwen in mij. Ik hoop de ploeg terug te betalen met overwinningen en de ploeg zo één van de beste teams in de wereld te laten blijven. Voor mij is het alvast de perfecte ploeg. Sprinten zit Deceuninck-Quick Step in het DNA.”

De Ketele en De Pauw veroveren koppositie in Kopenhagen

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw zijn in de Zesdaagse van Kopenhagen na afloop van de tweede dag opgeklommen van de vierde naar de eerste plaats.

De Ketele en De Pauw verzamelden 83 punten. Met de Nederlanders Yoeri Havik/Wim Stroetinga (75 ptn) en de Duits-Deense tandem Theo Reinhardt/Marc Hester (58 ptn) staan er nog twee duo’s in dezelfde ronde.

De Ketele komt in Kopenhagen voor het eerst in actie sinds hij begin januari een sleutelbeen brak in de Zesdaagse van Rotterdam. De Pauw werd vorige week vader. Vorig jaar won De Ketele de Zesdaagse van Kopenhagen, aan de zijde van Michael Morkov. De Deen, die deze editie aantreedt met Oliver Wulff Frederiksen, is voorlopig vierde (98 ptn) op één ronde. De Pauw werd in 2018 tweede met Yoeri Havik. Samen eindigden De Ketele en De Pauw in 2016 en 2017 op de tweede plaats.

Stand na dag 2

1. Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (BEL/BEL) 83 punten

2. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (Ned/Ned) 75

3. Theo Reinhardt/Marc Hester (Dui/Den) 58

- op 1 ronde -

4. Oliver Wulff Frederiksen/Michael Morkov (Den/Den) 98

5. Achim Burkart/Matias Malmberg (Dui/Den) 74

6. Christian Grasmann/Jesper Mörkov (Dui/Den) 43

- op 3 ronden -

7. Andreas Kron/Andreas Stokbro (Den/Den) 33

- op 7 ronden -

8. Bartosz Rudyk/Szymon Krawczyk (Pol/Pol) 24

- op 11 ronden -

9. Melvin van Zijl/Roy Pieters (Ned/Ned) 36

10. Daniel Staniszewski/Adrian Teklinski (Pol/Pol) 5

- op 13 ronden -

11. Andreas Müller/Andreas Graf (Oos/Oos) 15

12. Hans Pirius/Moritz Augenstein (Dui/Dui) 8

- op 14 ronden -

13. Sebastian Schmiedel/Moritz Malcharek (Dui/Dui) 26

14. Anders Oddli/Sebastian Lander (Noo/Den) 23

- op 16 ronden -

15. Raymond Kreder/Michel Kreder (Ned/Ned)

Nick Schultz pakt de bloemen in Herald Sun Tour

Nick Schultz (Mitchelton-Scott) heeft de vierde etappe in de Herald Sun Tour (Aus/2.1) op zijn naam geschreven. De Nederlander Dylan van Baarle (Sky) werd nipt door de Australiër geklopt op de slotklim naar Arthurs Seat, maar hij is wel de nieuwe leider.

Op 1:45 van de eerste twee vervolledigde de Australiër Chris Harper het podium. De Canadees Michael Woods verloor de leiderstrui na afloop van de 128,8km lange etappe van Cape Schanck naar Arthurs Seat, hij werd pas zesde op 2:14. In de stand heeft Van Baarle 24 seconden voorsprong op Schultz. Woods is derde op 1:52. Morgen eindigt de Herald Sun Tour met een 89,1 km lang criterium in Melbourne.

