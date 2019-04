KOERS KORT. Tim Wellens rijdt dan toch de Ronde - Pech voor Naesen: geen Gallopin in Ronde - Armstrong kreeg 950.000 euro voor deelname aan Tour Down Under 2009 De wielerredactie

01 april 2019

Pech voor Naesen: geen Gallopin in Ronde

Streep door de rekening van Oliver Naesen en AG2R. Tony Gallopin zal niet deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. De Fransman was samen met landgenoot Bardet slachtoffer van een stevige valpartij op veertig kilometer van de aankomst tijdens de zevende etappe in Catalonië. Beiden moesten onmiddellijk de strijd staken. Na onderzoek vandaag werden er geen breuken vastgesteld bij Gallopin. Wel moet hij vier dagen rusten en past hij dus voor Dwars door Vlaanderen (woensdag) en de Ronde van Vlaanderen (zondag).

De selectie van AG2R voor Dwars door Vlaanderen: Stijn Vandenbergh, Gediminas Bagdonas, Julien Duval, Oliver Naesen, Silvan Dillier, Nico Denz, Dorian Godon

Lance Armstrong kreeg 950.000 euro voor deelname aan Tour Down Under in 2009

Lance Armstrong kreeg in 2009 1,5 miljoen Australische dollar (950.000 euro) van de deelstaat South Australia om deel te nemen aan de Tour Down Under. Dat maakte Rob Lucas, schatbewaarder in het bestuur van de deelstaat, vandaag bekend. Ook de reis- en verblijfskosten van de Amerikaanse wielrenner werden door de overheid van South Astralia betaald.

De 47-jarige Armstrong, levenslang geschorst na zijn dopingbekentenis in 2013, hing in 2005 de fiets aan de haak. In 2009 keerde hij terug in het peloton. De Tour Down Under, waarin hij 29e werd, was zijn eerste wedstrijd.

In het contract met Armstrong was een plicht tot geheimhouding van tien jaar opgenomen. “Nu kunnen we bekendmaken dat we 1,5 miljoen dollar aan belastinggeld hebben gespendeerd aan een atleet die nadien is ontmaskerd als hoofdpersoon in het meest geavanceerde dopingprogramma in de sportgeschiedenis”, vertelde Rob Lucas.

Ook in 2010 en 2011 kreeg Armstrong startgeld in Australië, maar daar zijn vanwege de geheimhoudingsclausule nog geen bedragen van bekend. Na de veroordeling van Armstrong werd geen poging ondernomen om het geld te recupereren. Mike Turtur, organisator van de Tour Down Under, is de deals met Armstrong ook blijven verdedigen. “We profiteren nog altijd van zijn deelnames”, zei hij vorig jaar nog.

Viviane en Marc zijn de eerste kampeerders voor de Ronde van Vlaanderen

De Ronde begint pas zondag, maar de eerste kampeerders zijn al een feit. Viviane Rogolle en Marc Debaveye settelen zich zes dagen voor de start beneden aan de Paterberg. Ze verkennen deze week nog het parcours met de wagen en zullen zich met de elektrische fiets aan een van de hellingen wagen. Voor het koppel uit Kuurne is dit een jaarlijkse traditie.

Fabio Aru succesvol geopereerd aan vernauwing in heupslagader

Fabio Aru is in het Italiaanse Prato met succes geopereerd aan een vernauwing in de heupslagader van het linkerbeen. Dat heeft UAE Team Emirates laten weten.

De 28-jarige Aru presteerde al een tijdlang onder zijn gebruikelijke niveau en twee weken geleden kwam de oorzaak daarvan aan het licht. De vernauwing zorgt ervoor dat er bij hoge inspanning een slechte doorbloeding is in het linkerbeen, een vrij zeldzame aandoening die professionele wielrenners echter wel kunnen oplopen door hun positie op de fiets.

Bij de ingreep plaatsten de artsen een ballonvormige katheter in de ader, die de doorbloeding moet bevorderen. Om die reden werd ook een cilindervormig implantaat ingebracht. De operatie verliep voorspoedig en Aru zal over enkele dagen het ziekenhuis kunnen verlaten. Volgens de verwachtingen zal hij dan nog een maand moeten rusten, waarna hij aan zijn terugkeer kan timmeren. Over drie à vier maanden moet hij zijn stek in het peloton weer kunnen innemen.

Medical update: @FabioAru1 undergoes successful operation. The #UAETeamEmirates cyclist operated on today in Prato, Italy.



More details 👉: https://t.co/8LE2y9H4Ar#RideTogether #YearOfTolerance pic.twitter.com/eLtscmrRmC @UAE-TeamEmirates(@ TeamUAEAbuDhabi) link

Wellens debuteert in de Ronde van Vlaanderen

Tim Wellens rijdt dan toch de Ronde van Vlaanderen. Dat maakte Lotto-Soudal zopas bekend. Wellens dacht na een tegenvallende Tirreno de focus te leggen op de Ardennenklassiekers, maar verschijnt zondag voor het eerst aan de start van Vlaanderens Mooiste.

“Ik ga nu een paar dagen rusten en opbouwen naar de klassiekers. Ik rijd nu geen enkele koers meer tot de Brabantse Pijl van 17 april”, klonk het midden maart nog. Reden was de tegenvallende Tirreno-Adriatico, waar hij een doel van had gemaakt.

Maar nu komen Wellens en Lotto-Soudal dus terug op die beslissing. “Ik zal inderdaad aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen komende zondag”, klinkt het. “Het klopt dat ik na Tirreno-Adriatico gezegd heb dat ik niet zou starten, maar na de Tirreno heb ik vier dagen fysieke en mentale rust genomen, want de ontgoocheling was behoorlijk groot. We hadden de Ronde van Catalonië uit mijn oorspronkelijke programma geschrapt – vorig jaar had ik die moeten missen door ziekte – omdat we ondervonden hebben dat ik perfect kan toeleven naar de Waalse klassiekers door een goed trainingsblok. Maar een ééndagskoers is uiteraard een ander verhaal.”

“Mijn doelstelling is en blijft de Waalse klassiekers maar na mijn kennismaking met de Omloop in 2018 en 2019 ben ik wel nieuwsgierig geworden. Daarom voor het eerst de Ronde van Vlaanderen. Het wordt een deelname om te leren, daar ben ik realistisch in. Een monument van 250 kilometer is nog van andere grootteorde dan de Omloop. Alle kasseispecialisten zijn in topconditie en hebben veel parcourskennis. Maar ik probeer uiteraard de ploeg van dienst te zijn.”

De zes andere Lotto-renners zijn: Tiesj Benoot, Frederik Frison, Jens Keukeleire, Nikolas Maes, Lawrence Naesen en Brian van Goethem.

Some exciting news to start your Monday morning with! Discover the @Lotto_Soudal roster for the #RVV19, where @Tim_Wellens will be added to the line-up.

Matthews kopman van Sunweb in de Ronde, Søren Kragh Andersen tekent bij tot 2022

Sunweb trekt zondag met de debuterende Michael Matthews als kopman naar de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft de wielerformatie vandaag laten weten.

De 28-jarige Australiër kwam tijdens Parijs-Nice ten val, maar is alweer hersteld. In Milaan-Sanremo eindigde ‘Bling’ als twaalfde, waarna hij in de Ronde van Catalonië twee ritten won. Hij pakte er ook de eindzege in het puntenklassement. “Michael heeft in Catalonië laten zien dat het met de vorm wel goed zit. Met een sterke ploeg hopen we hem zo lang mogelijk te kunnen helpen om een goed resultaat te boeken”, verklaarde ploegleider Marc Reef.

Matthews krijgt de Denen Casper Pedersen, Asbjørn en Søren Kragh Andersen en de Duitser Nikias Arndt mee. Cees Bol en Roy Curvers vormen de Nederlandse inbreng.

Søren Kragh Andersen tot 2022 bij Sunweb

De Deen Søren Kragh Andersen heeft zijn contract, dat tot 2020 liep, met twee jaar verlengd. De winnaar van Parijs-Tours vorig jaar werd gisteren nog elfde in Gent-Wevelgem. Een opsteker voor de talentvolle Deen, want na een sterk seizoensbegin in Algarve moest hij door ziekte verstek geven voor de Omloop Het Nieuwsblad en ook de andere voorjaarswedstrijden verliepen niet succesvol. Komende zondag start de Deen in de Ronde van Vlaanderen als schaduwkopman van Sunweb, naast Michael Matthews.